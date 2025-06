Djokovič dosiahol jubilejné 100. víťazstvo na Roland Garros

Taliansky tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej antuke zdolal v osemfinále v pozícii nasadenej jednotky „sedemnástku" pavúka Rusa Andreja Rubľova 6:1, 6:3, 6:4. Jeho štvrťfinálovým súperom bude Kazach Alexander Bublik po víťazstve 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 nad piatym nasadeným Britom Jackom Draperom.





Sinner natiahol svoju víťaznú šnúru na grandslamoch na 18 zápasov. V januári získal druhý titul na Australian Open, vlani v septembri nenašiel premožiteľa na US Open. „Nočné zápasy v Paríži sú špeciálne, veci sa rýchlo môžu zvrtnúť a uberať zlým smerom. Veľmi ma teší, že som to zvládol v troch setoch," uviedol Talian, ktorý sa úspešne vrátil do súťažného kolotoča po vypršaní trojmesačného dopingového dištancu.Nemecký tenista Alexander Zverev, druhý nasadený vlaňajší finalista, viedol v osemfinále nad Holanďanom Tallonom Griekspoorom 6:4, 3:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre problémy s brušným svalom. V dueli o postup do semifinále nastúpi Zverev proti šiestemu nasadenému Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorý si poradil s Britom Cameronom Norriem 6:2, 6:3, 6:2. .Djokovič postúpil medzi elitnú osmičku na antukovom vrchole sezóny po devätnásty raz, čo je rekord. Zároveň dosiahol jubilejné 100. víťazstvo na Roland Garros. „Cítim sa super. Viem, že dokážem hrať ešte lepšie, ale v priebehu tohtoročného turnaja som vyhral 12 setov z 12, takže podávam asi solídne výkony. Je skvelé dosiahnuť métu 100 víťazstiev, 101. triumf by bol však ešte krajší," zdôraznil Djokovič, ktorý triumfoval vo francúzskej metropole v rokoch 2023, 2021 a 2016. Vlani získal na centri Philippa Chatriera vytúženú zlatú olympijskú medailu vo dvojhre.Zverevovi nevyšiel úvod zápasu a po strate podania v druhom geme prehrával 0:3. Následne však získal päť hier za sebou a prvý set sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve Griekspoora dvakrát brejkol a Holanďan následne duel skrečoval. Zvereva nerozhodil ani bizarný moment, keď prehltol muchu. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu zamieril k svojej stoličke, napil sa vody a hneď po návrate na dvorec dal eso. „Mucha asi Saschovi príliš nechutila, ale možno by ju mal zjesť častejšie, keď ho to dokáže tak vyburcovať, že vzápätí dá eso," komentoval pre Eurosport kurióznu situáciu bývalý nemecký tenista Boris Becker.Bublik je historicky prvý Kazach v grandslamovom štvrťfinále. Po triumfe nad favorizovaným Draperom neskrýval nadšenie. „Stojím tu a je to najlepší moment v mojom živote,“ povedal podľa oficiálnej stránky turnaja smerom k hlučnému davu v pozápasovom rozhovore priamo na dvorci. Zahral až 68 víťazných úderov, čo bolo o 31 viac ako mal na konte Draper.

muži - dvojhra - osemfinále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Andrej Rubľov (Rus.-17) 6:1, 6:3, 6:4, Alexander Bublik (Kaz.) - Jack Draper (V. Brit.-5) 5:7, 6:3, 6:2, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-6) - Cameron Norrie (V. Brit.) 6:2, 6:3, 6:2, Alexander Zverev (Nem.-3) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:4, 3:0 - skreč