Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ondrej, Andrej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

30. novembra 2025

Hancko prihral na oba góly Sörlotha, Oblak: Darí sa obrane aj útoku


Tagy: Dávid Hancko

Pre Atletico to bolo siedme víťazstvo za sebou v súťažných zápasoch v La lige a Lige majstrov.



Zdieľať
Hancko prihral na oba góly Sörlotha, Oblak: Darí sa obrane aj útoku

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko bol jeden z kľúčových hráčov Atletica Madrid vo víťaznom zápase s Oviedom. Na triumfe 2:0 v sobotňajšom zápase španielskej La ligy sa podieľal dvoma gólovými prihrávkami, po ktorých strelil Alexander Sörloth oba góly domácich. „Hrali sme dobre, no dôležité je, aby sme v tom pokračovali,“ povedal brankár Jan Oblak pre DAZN.


Pre Atletico to bolo siedme víťazstvo za sebou v súťažných zápasoch v La lige a Lige majstrov. V domácej súťaži si ním upevnilo priebežné 3. miesto za Barcelonou a Realom Madrid, na ktorých stráca tri body, resp. jeden, no Real v nedeľu čakala dohrávka 14. kola s Gironou.

Hancko v 16. minúte v pozícii ofenzívneho hráča prihrávkou v šestnástke pripravil gólovú pozíciu Sörlothovi, ktorý zblízka skóroval. O desať minút poslal slovenský obranca center do šestnástky na Sörlotha, ktorý sa zbavil obrancu a zvýšil na 2:0. „Sörloth je pre nás mimoriadne dôležitý hráč, pretože má vlastnosti, ktoré nemá nikto iný z tímu,“ konštatoval Simeone pre DAZN. Hancko patril podľa špecializovaných portálov k najlepšie hodnoteným hráčom Atletica, pričom tradične odohral celý zápas. Sörloth má po 13 odohratých zápasov La ligy štyri góly. Na presný zásah v La lige čakal od 27. septembra, keď skóroval vo víťaznom zápase proti Realu Madrid (5:2). „Potrebujeme, aby podával takéto výkony. Je to útočník, ktorého tím potrebuje," poznamenal Simeone.

Brankár Jan Oblak si pripísal piate čisté konto v sezóne La ligy po tom, čo v predošlých dvoch zápasoch Atletica chýbal pre zranenie. „Myslím si, že teraz sa nám darí nielen v obrane, ale aj v útoku. Dnes sme hrali dobre, ale zápas s Oviedom je už minulosť. Dôležitá je budúcnosť. V takýchto výkonoch musíme pokračovať,“ povedal Oblak.

Tagy: Dávid Hancko
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
NHL: Nemec skóroval, Slafkovský asistoval, no z víťazstva sa netešili

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 