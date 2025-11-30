|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 30.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ondrej, Andrej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. novembra 2025
Hancko prihral na oba góly Sörlotha, Oblak: Darí sa obrane aj útoku
Tagy: Dávid Hancko
Pre Atletico to bolo siedme víťazstvo za sebou v súťažných zápasoch v La lige a Lige majstrov.
Zdieľať
Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko bol jeden z kľúčových hráčov Atletica Madrid vo víťaznom zápase s Oviedom. Na triumfe 2:0 v sobotňajšom zápase španielskej La ligy sa podieľal dvoma gólovými prihrávkami, po ktorých strelil Alexander Sörloth oba góly domácich. „Hrali sme dobre, no dôležité je, aby sme v tom pokračovali,“ povedal brankár Jan Oblak pre DAZN.
Pre Atletico to bolo siedme víťazstvo za sebou v súťažných zápasoch v La lige a Lige majstrov. V domácej súťaži si ním upevnilo priebežné 3. miesto za Barcelonou a Realom Madrid, na ktorých stráca tri body, resp. jeden, no Real v nedeľu čakala dohrávka 14. kola s Gironou.
Hancko v 16. minúte v pozícii ofenzívneho hráča prihrávkou v šestnástke pripravil gólovú pozíciu Sörlothovi, ktorý zblízka skóroval. O desať minút poslal slovenský obranca center do šestnástky na Sörlotha, ktorý sa zbavil obrancu a zvýšil na 2:0. „Sörloth je pre nás mimoriadne dôležitý hráč, pretože má vlastnosti, ktoré nemá nikto iný z tímu,“ konštatoval Simeone pre DAZN. Hancko patril podľa špecializovaných portálov k najlepšie hodnoteným hráčom Atletica, pričom tradične odohral celý zápas. Sörloth má po 13 odohratých zápasov La ligy štyri góly. Na presný zásah v La lige čakal od 27. septembra, keď skóroval vo víťaznom zápase proti Realu Madrid (5:2). „Potrebujeme, aby podával takéto výkony. Je to útočník, ktorého tím potrebuje," poznamenal Simeone.
Brankár Jan Oblak si pripísal piate čisté konto v sezóne La ligy po tom, čo v predošlých dvoch zápasoch Atletica chýbal pre zranenie. „Myslím si, že teraz sa nám darí nielen v obrane, ale aj v útoku. Dnes sme hrali dobre, ale zápas s Oviedom je už minulosť. Dôležitá je budúcnosť. V takýchto výkonoch musíme pokračovať,“ povedal Oblak.
Tagy: Dávid Hancko
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
NHL: Nemec skóroval, Slafkovský asistoval, no z víťazstva sa netešili
NHL: Nemec skóroval, Slafkovský asistoval, no z víťazstva sa netešili