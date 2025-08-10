Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

09. augusta 2025

Hancko proti Newcastlu prvýkrát v základnej zostave Atletica



Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.



Hancko proti Newcastlu prvýkrát v základnej zostave Atletica

Slovenský futbalista Dávid Hancko v sobotu prvýkrát nastúpil v základnej zostave Atletica Madrid. Zverenci Diega Simeoneho zvíťazili v prípravnom dueli na pôde Newcastlu United 2:0 po góloch Juliana Alvareza a Antoina Griezmanna.

Hancko v 33. minúte inkasoval žltú kartu za tvrdý zákrok na anglického krídelníka Anthonyho Gordona. Slovenského reprezentačného obrancu vystriedal v 61. minúte Francúz Clement Lenglet. Hancko prestúpil do španielskej metropoly z Feyenoordu Rotterdam, s účastníkom La Ligy podpísal päťročný kontrakt. Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.


