|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vavrinec
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. augusta 2025
Hancko proti Newcastlu prvýkrát v základnej zostave Atletica
Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.
Zdieľať
Slovenský futbalista Dávid Hancko v sobotu prvýkrát nastúpil v základnej zostave Atletica Madrid. Zverenci Diega Simeoneho zvíťazili v prípravnom dueli na pôde Newcastlu United 2:0 po góloch Juliana Alvareza a Antoina Griezmanna.
Hancko v 33. minúte inkasoval žltú kartu za tvrdý zákrok na anglického krídelníka Anthonyho Gordona. Slovenského reprezentačného obrancu vystriedal v 61. minúte Francúz Clement Lenglet. Hancko prestúpil do španielskej metropoly z Feyenoordu Rotterdam, s účastníkom La Ligy podpísal päťročný kontrakt. Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Svetové hry: Monika Tadlánek Chochlíková získala bronz v thajskom boxe
Svetové hry: Monika Tadlánek Chochlíková získala bronz v thajskom boxe
<< predchádzajúci článok
Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka podpísal zmluvu s Burnley: Som nadšený
Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka podpísal zmluvu s Burnley: Som nadšený