|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vavrinec
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. augusta 2025
Svetové hry: Monika Tadlánek Chochlíková získala bronz v thajskom boxe
Úradujúca dvojnásobná majsterka sveta v tejto kategórii vyhrala na body 29:28.
Zdieľať
Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Tadlánek Chochlíková získala bronzovú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. V nedeľňajšom zápase o tretie miesto v kategórii do 54 kg zdolala maďarskú reprezentantku Annu Székelyovú.
Úradujúca dvojnásobná majsterka sveta v tejto kategórii vyhrala na body 29:28. Chochlíková tak získala tretiu medailu na Svetových hrách, pred troma rokmi v Birminghame vybojovala zlato vo váhe do 51 kg, v roku 2017 vo Vroclave získala striebro v kickboxe.
„Zápas o 3. miesto bol pre mňa paradoxne psychicky najľahší. Pred štvrťfinále som mala veľké stresy, keďže som chcela byť v bojoch o medailu. V semifinále som zasa nastupovala proti úradujúcej majsterke sveta, ktorá je veľmi šikovná. Mala som síce dobrú taktiku, ale veľa zohrala aj tá nešťastná prilba. Na súboj o bronz sme ju dopilovali. Maďarka ma však prekvapila, čakala som, že to bude o čosi ľahšie. Napokon som vyhrala a to sa počíta,“ povedala pre olympic.sk.
Osud súboja s Maďarkou Székelyovou bol až do poslednej sekundy otvorený. Súperky bojovali, snažili sa byť aktívne. Po prvých dvoch kolách bol stav 19:19 a všetko bolo otvorené. „V treťom kole sa musíte biť, ukázať srdiečko. Aj ja som musela ísť nadoraz. Nechcela som prehrať, musela som bojovať. Bojovné srdce rozhodlo,“ popisovala úspešná bojovníčka.
Po záverečnom údere bubna, ktorý oznámil koniec duelu, zdvihla členka VŠC Dukla Banská Bystrica víťazne ruky nad hlavou: „Môj tréner si bol istý výhrou, ja som nevedela, ako to dopadlo. Dobre to pôsobí, keď po boji zdvihnete víťazne ruky. Neviem, či to vplýva aj na rozhodcov. Ja sa však cítim lepšie, ak zdvihnem ruku hore.“
Po zopár sekundách po skončení boja sa obe súperky postavili do stredu ringu a v ňom pri ringovom rozhodcovi čakali na konečný verdikt. Arbiter zdvihol pravú ruku, za ktorú držal slovenskú reprezentantku. „Vedela som verdikt už trocha skôr, možno o dve, tri sekundy. Pozerala som na rozhodcu, ktorý hlavnému ukazoval, ako to dopadlo. Pocítila som obrovskú úľavu. Pred odchodom som hovorila, že nemám očakávania od týchto Svetových hier. Nechcela som si pripustiť tlak na seba. Teraz prišiel bronz a som spokojná,“ uviedla Tadlánek Chochlíková, ktorá priznala, že po semifinálovej prehre sa necítila fyzicky najlepšie. „V tomto stave by som inde asi nenastúpila na zápas. Telo je riadne dobité. Nie je jeho časť, ktorá ma nebolí. Toto sú však Svetové hry a je potrebné na nich bojovať za slovenské farby. Musela som sa rýchlo spamätať z prehry. Predovšetkým som potrebovala zregenerovať v hlave a nazbierať sily na posledný duel.“
Slovensko má po nedeli v Čcheng-tu bilanciu jedna strieborná medaila, ktorú získala orientačná bežkyňa Tereza Šmelíková, a jeden bronzový kov. „Teším sa, že som prispela do medailovej zbierky Slovenska na tomto podujatí. Ku zlatu z Birminghamu a striebru z Vroclavu pribudol teraz bronz. Bude to jedna z najcennejších medailí v mojej zbierke, asi aj najvybojovanejšia. Mám z nej veľkú radosť,“ dodala.
Ženská florbalová reprezentácia si po prehre 4:15 so Švédskom zahrá o piate miesto. V A-skupine nestačila na jedného z favoritov na zisk najcennejšieho kovu. V utorok o 10.30 h nastúpi na záverečný duel proti Singapuru. „Prvýkrát na turnaji môžem byť s naším výkonom spokojný. Bili sme sa o každú loptičku, dali sme Švédkam štyri góly. Z našej strany to bol skutočne solídny zápas, aj keď čierna bodka bola v závere, keď sme inkasovali v našej presilovke góly. Prejavil sa už fakt, že fyzická kondícia dievčat nie je na top úrovni. Najmä na začiatku tretej tretiny, keď sme dali góly, to vyzeralo z našej strany dobre. Po timeoute Švédky začali viac behať, my sme už robili chyby. Takto sa má bojovať, ako bojovali dievčatá dnes. Ideme si po piate miesto, na ktoré máme. Škoda, že v prvom zápase proti Švajčiarsku sme nehrali ako proti Švédkam a nezvládli sme ho. Možno by to bolo ešte krajšie,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) reprezentačný tréner Michal Jedlička.
Diskgolfisti Katarína Boďová a Tomáš Mozola skončili na konečnej 11. pozícii po výhre 6:1 s Litvou. „Pred turnajom sme boli nasadení ako číslo trinásť. Nasadenie sme ešte o dve priečky vylepšili. Mali sme na dosah aj lepší výsledok. Bola pre nás pocta, že sme mohli hrať na tomto turnaji,“ povedala Katarína Boďová.
V orientačnom behu obsadila Tereza Šmelíková medzi ženami 18. miesto, na víťaznú Švajčiarku Simonu Aebersoldovú stratila v cieli necelé štyri minúty. „Bol to dlhší šprint ako zvyčajne, väčšinou mi táto disciplína trvá okolo 14 až 15 minút. Tu som bežala cez 18. Keďže nemám dobrý renking, štartovala som medzi prvými. Bežalo sa v pekných záhradách. Nedalo sa ísť naplno, keďže neustále boli na trati zákruta, nejaký parčík, jazerá, mostíky. Bolo to veľmi technické, nebol tam priestor na vydýchnutie. Mohla som si plánovať len úseky k najbližšej kontrole. Bol to však zážitok, že som mohla bežať v tomto parku,“ uviedla reprezentantka Slovenska.
Medzi mužmi klasifikovali Martina Roháča na 22. priečke, zlato získal Belgičan Yannick Michiels. „Bolo to poriadne náročné. V úvodnej ťažkej pasáži som išiel pomalšie, tam ma dobehol súper z Česka. Pri jednom z najdôležitejších miest na trati som zvolil zlý prebeh a stratil som dosť času. Trať bola rozbahnená, pod nohami sa mi šmýkalo. S tým však musíme počítať. Mali sme perfektnú mapu i trať na šprint, bolo to veľmi nepravidelné a náročné na pozornosť,“ dodal Roháč.
Svetové hry v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu - výsledky:
florbal - ženy, A-skupina:
SLOVENSKO - Švédsko 4:15 (0:5, 1:2, 3:8)
Góly: 27. a 33. P. Hudáková, 35. Červená, 36. Faktorová - 7., 28., 43. a 44. Johanssonová, 13., 21. a 26 Markströmová, 37. a 42. Rasmussenová, 11. Viströmová, 12. Wibronová, 15. Nordstrandová, 39. Anderssonová, 42. Carlssonová,
Zostava Slovenska: Farulová – Červená, Klapitová, Pudišová, Trošková, Vendžurová – Chupeková, Drábeková, Mrázová, P. Hudáková, Grossová, Faktorová, K. Hudáková.
diskgolf - o 11. miesto:
SLOVENSKO (Katarína Boďová, Tomáš Mozola) – Litva (Mireta Jurgelevičiutéová, Gabrielius Gricius) 6:1
orientačný beh - šprint:
ženy: 1. Simona Aebersoldová (Švaj.) 15:00 min, ..., 18. Tereza Šmelíková (SR) +3:36
muži: 1. Yannick Michiels (Belg.) 14:59 min, ..., 22. Martin Roháč (SR) +2:13
thajský box - o bronz do 54 kg:
Monika Tadlánek Chochlíková - Anna Székelyová 29:28
Prečítajte si tiež
Hancko proti Newcastlu prvýkrát v základnej zostave Atletica