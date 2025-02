Hancko režíroval postup Feyenoordu: Nikdy na to nezabudnem

Pred odvetným stretnutím Feyenoordu Roterdam na ihrisku AC Miláno v play off Ligy majstrov hovoril kapitán hostí Dávid Hancko o najdôležitejšom zápase kariéry. Pred šiestimi rokmi bol na San Sire ako náhradník v drese Fiorentiny, teraz priviedol holandský tím k postupu do osemfinále ako kapitán. Po zápase si dokonca prevzal trofej pre muža zápasu.





Hancko bol opäť výraznou defenzívnou oporou svojho tímu a odohral celý zápas. Podľa hodnotenia na portáli uefa.com si podľa technických pozorovateľov zápasu vyslúžil takúto pochvalu: "Skvelý výkon od Hancka. Viedol obranu a bol pre tím príkladom. Po rýchlom úvodnom góle Milána bol Feyenoord v defenzíve veľmi silný. Hancko predviedol niekoľko dobrých zákrokov a mal skvelú rozohrávku."Na predzápasovej tlačovke slovenský reprezentant pochválil trénera Pascala Bosschaarta najmä čo sa týka spôsobu taktickej prípravy. A spokojný bol aj po zápase: "Kouč nás skvele pripravil, sme veľmi šťastní. Musíme sa však poďakovať aj trénerovi Priskemu. Svoju úlohu v tom zohral aj on, pod ním sme odohrali skvelé zápasy aj proti Benfice a Bayernu Mníchov. Je to jeden z najväčších úspechov mojej kariéry. Liga majstrov je niečo veľmi špeciálne, na tento zápas na San Siro nikdy nezabudnem," uviedol Hancko pre uefa.com.Štart do zápasu však dokonale vyšiel domácim. Už po 37 sekundách sa ujali vedenia zásluhou Santiaga Gimeneza, keď sa presadil zblízka hlavičkou a strelil svoj premiérový presný zásah v Lige majstrov v drese AC. Tento gól mal pre neho pikantnú príchuť, lebo mexický útočník prišiel do Milána nedávno práve z Feyenoordu. Po góle sa na znak rešpektu so spoluhráčmi netešil.

Hráči AC mali v prvom polčase jasne navrch, Theo Hernandez trafil žrď, dobré šance nepremenili Joao Felix a Rafael Leao. Nevyužité príležitosti sa im vypomstili. "Kontrolovali sme hru, ale v druhom polčase sa zápas zmenil. Je ťažké to prijať, pretože vzhľadom na to, ako dominantne sme začali, sme mali vyhrať," povedal Kyle Walker, obranca Milána.



Situácia sa pre AC skomplikovala, keď Hernandez dostal za nafilmovaný pád v šestnástke druhú žltú kartu a putoval predčasne pod sprchy. Hostia presilovku využili, v 73. minúte Hugo Bueno odcentroval presne na hlavu Juliana Carranzu, ktorý vyrovnal na 1:1. "Bolo nezabudnuteľné nastúpiť a skórovať. Vedel som, že Bueno centruje na vzdialenejšiu žrď, to robí vždy. Takže som tam mohol bežať a musel som to premeniť. To je dôvod, prečo som tu, aby som hral takéto zápasy. Mal som ťažký začiatok v klube, ale toto je niečo, čo si navždy zapamätám. Hrať tu a streliť víťazný gól. Do Rotterdamu sa vrátim nadšený," povedal strelec postupového gólu.



Sklamaný bol samozrejme strelec prvého gólu v zápase. "Hrali sme dobre, boli sme blízko k druhému gólu, ale taký je futbal. Veci sa môžu rýchlo zmeniť. Nedokázali sme reagovať na problém, ktorému sme čelili. Sme sklamaní, ale musíme pokračovať v tvrdej práci, pred nami je ešte dlhá sezóna," povedal Gimenez.



Krídelník holandského tímu Calvin Stengs opísal pre portál nos.nl atmosféru tesne po zápase: "Veľa sa spievalo. Veľmi veľa. Toto je absolútne fantastické."



Cesta holandského tímu za historickým úspechom bola pritom veľmi sťažená. Pred týždňom klub odvolal trénera Briana Priskeho, ako dôvody ukončenia spolupráce uviedol nepresvedčivé výsledky a chýbajúcu chémiu v tíme. Bosschaart viedol dovtedy juniorku a teraz si môže vychutnávať postup. "Tento zápas ukázal veľa o tomto tíme, že napriek všetkým neúspechom a zraneniam stále môže dosiahnuť veľa. Má veľký charakter, na to som teraz najviac hrdý. Pogratuloval som svojim hráčom za odvahu a mentalitu v druhom polčase. Po tak rýchlom inkasovanom góle sme museli zmeniť náš plán. Bol to sen postúpiť a vyšlo to."



V osemfinále narazí Feyenoord buď na Inter Miláno, alebo Arsenal Londýn. Žreb sa uskutoční v piatok o 12.00 hod.