Turnaj 4 krajín prinesie vysnívané finále, Eichel: Toto chceli všetci

Turnaj štyroch krajín prinesie vysnívané finále a odvetu medzi zámorskými hokejovými gigantmi. V piatok 21. februára o 2.00 SEČ nastúpia v Bostone v boji o triumf na prestížnom podujatí 4 Nations Face-Off proti sebe Kanaďania a Američania. V skupine zvíťazili USA 3:1, no podľa Nathana MacKinnona predvedú hráči z "kolísky hokeja" lepší výkon a chcú zdolať svojho najväčšieho rivala.





Američania naposledy vyhrali v roku 1996 Svetový pohár, keď v sérii na dve víťazstvá triumfovali nad Kanadou. Na ZOH v Salt Lake City 2002 a vo Vancouveri 2010 už v súbojoch o titul uspela Kanada. "Toto chceli úplne všetci. Bude to ako rozhodujúci siedmy zápas vo finále play off. Pôjde o všetko. Uvidíte ešte viac ako v prvom stretnutí. Vieme, že zo seba musíme dostať úplné maximum, pretože oni budú tentoraz lepší," povedal americký útočník Jack Eichel podľa nhl.com. "V hokeji neexistuje väčšia rivalita. Myslím, že je to zápas, ktorý si všetci želali," uviedol kanadský útočník Brad Marchand a doplnil ho kapitán tímu Sidney Crosby: "Stačí sa pozrieť na intenzitu predchádzajúceho duelu. Bude to veľká výzva."USA zdolali v skupine Kanadu na turnaji s účasťou hviezd NHL prvýkrát od ZOH 2010 vo Vancouveri. Prvý zápas na tomto prestížnom podujatí hostil Montreal, no vo finále budú mať väčšiu podporu domáci Američania. "Očakávam najlepšiu atmosféru svojho života. Bude to neuveriteľné," zdôraznil útočník Matthew Tkachuk.Duel v montrealskom Bell Centre okorenili tri pästné súboje, ktoré sa udiali v priebehu úvodných deviatich sekúnd. J.T. Miller sa vyjadril, či môžu fanúšikovia čakať niečo podobné aj vo finále: "Musíme vyhrať zápas. Určite ako tím urobíme všetko pre to, aby sme to dokázali." USA trápili zranenia opôr. Proti Švédom (1:2) hrali bez Matthewa Tkachuka (dolná časť tela), ďalšieho útočníka Austona Matthewsa (horná časť tela) a obrancu Charlieho McAvoya (horná časť tela). V šiestej minúte prvej tretiny proti Švédsku sa zranil aj Brady Tkachuk. "Nie som lekár. Som si však istý, že veľa z nich bude vo štvrtok hrať. Chlapci chcú nastúpiť na tento zápas," skonštatoval americký center Jack Hughes a nadviazal na neho Eichel: "Chlapci budú v pohode. Máme na to dva dni." Tkachukovci i Matthews by mali byť už v poriadku, no McAvoy finálový zápas vynechá. Americký tréner Mike Sullivan preto do Bostonu povolal Quinna Hughesa, ktorý pred turnajom vypadol z pôvodnej nominácie pre zranenie. Zadák Vancouveru Canucks však vo finále môže nastúpiť len v prípade, že by tím nemal k dispozícii šesť zdravých obrancov.Kanaďanom chýbal v prvom zápase proti USA obranca Cale Makar. Už proti Fínom však pomohol mužstvu. Tréner Jon Cooper verí, že bude jeden z rozdielových faktorov proti Američanom. "Je to hviezda. Jeho čítanie hry je fenomenálne. Bol som veľmi rád, že je späť." Dvadsaťšesťročný bek sledoval prvú konfrontáciu mužstiev z hľadiska: "Bude to o malých detailoch, ktoré treba urobiť správne. Verím, že si ich plnením vytvoríme šance a pomôžu nám k triumfu."Podľa útočníka Dylana Larkina bude ešte ťažšie zdolať Kanadu: "Súper bude určite extrémne nabudený, pretože s nami nebude chcieť prehrať dvakrát za sebou. Aj v Montreale sme mali slabšie pasáže, no veľmi dobre sme hrali v obrane a pokryli sme ich hviezdy." Podľa MacKinnona si mužstvo verí: "Máme pocit, že by sme ich mohli zdolať a vo štvrtok plánujeme hrať o niečo lepšie."Sullivan vyzdvihol úroveň prvého duelu a čaká ešte lepší zápas: "Už minule to bolo úžasné. Pre hokej je skvelé, že sa tieto dva tímy majú možnosť opäť stretnúť. Emócie ukázali, ako veľmi na tom chlapcom záleží. Sú to hrdí športovci a bude to oslava hokeja. S generačnými hviezdami na oboch stranách." Doplnil ho aj tréner súpera Cooper: "Boston sa môže tešiť na niečo výnimočné. Prišli sme sem s cieľom zahrať si vo finále a teraz potrebujeme ešte jedno víťazstvo. Musíme uspieť proti tímu, ktorý nás už zdolal. Myslím si, že to bude skvelý zápas pre divákov a televízie."Svoje očakávanie priblížili aj zástupcovia Švédska a Fínska. Obe tieto mužstvá skončili po skupinovej fáze. "Obidva tímy sú veľmi kvalitné. Ťažko povedať, no možno to budú USA," povedal kouč "Suomi" Antti Pennanen k svojmu tipu na víťaza. Podľa kapitána švédskej reprezentácie Victora Hedmana je ťažké prorokovať výsledok: "V oboch tímoch mám spoluhráčov z klubu, takže nemôžem veľmi vybrať víťaza." Po chvíli odpovedal: "USA síce hrajú na domácom ľade, ale podľa mňa im to Kanada vráti."