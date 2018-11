Handlová má po prvý raz primátorku, je ňou S. GRÚBEROVÁ

Ilustračná snímka. Foto: TASR Miroslava Siváková Ilustračná snímka. Foto: TASR Miroslava Siváková

Handlová 11. novembra (TASR) - Novou primátorkou Handlovej sa stala Silvia Grúberová. Tridsaťsedemročná projektová manažérka a občianska aktivistka porazila v sobotňajších (10. 11.) voľbách do orgánov samosprávy obcí svojich piatich mužských protikandidátov vrátane súčasného primátora Rudolfa Podobu (Smer-SD). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnila tamojšia mestská volebná komisia na webe mesta.Grúberová je v novodobej histórii baníckeho mesta prvou ženou, ktorá zasadne na primátorský post. Z celkovo 5546 platných hlasov ich získala 2328. Súčasný primátor, ktorý vedie Handlovú tretie volebné obdobie po sebe, od voličov získal 1686 hlasov. Volebná účasť v Handlovej dosiahla 39,44 %."My sme neskutočne šťastní, nielen ja, ale celý môj tím a všetci ľudia, ktorí nás podporovali. Dnes máme milión správ, gratulácií. Cítime energiu, cítime, ako sa ľudia tešia z toho, že sa podarilo niečo prelomové v Handlovej a že zvíťazil tím Lepšej Handlovej, pretože nie je to len moje víťazstvo, ale víťazstvo všetkých tých ľudí, ktorí boli s nami. Máme v zastupiteľstve sedem poslancov, je to úžasné číslo a priznám sa, že my sme ani takéto krásne čísla nečakali," povedala pre TASR v nedeľu Grúberová.V meste chce podľa nej tím Lepšej Handlovej v prvom rade riešiť kvalitu všetkých základných služieb, ktoré mesto poskytuje, a to od úradu po organizácie. "Myslíme si, že je veľmi dôležité naštartovať procesy tak, aby naozaj fungovali a aby spĺňali to, čo ľudia očakávajú. Prvý rok vidím o tom, že potrebujeme zaviesť systém, veci zmodernizovať, spraviť ich efektívnymi a potom sa môžeme pustiť do ďalších projektov," načrtla s tým, že ďalšou veľkou výzvou je analýza mestského rozpočtu a všetkých existujúcich záväzkov a zmlúv. "Na základe tejto analýzy budeme prispôsobovať naše plány, opatrenia z programu. Ten chceme naplniť a verím, že sa nám to počas štyroch rokov podarí," skonštatovala.Väčšinu v 19-člennom handlovskom mestskom zastupiteľstve budú mať nezávislí poslanci, do lavíc ich zasadne osem. Strana Smer-SD bude mať päť mestských poslancov, SDKÚ-DS troch a po jednom strany SNS, Most-Híd a Strana zelených.