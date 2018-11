Vedenie Nemeckej dráhy chce zvýšiť dodržiavanie grafikonu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. novembra (TASR) - Vedenie Nemeckej dráhy (DB) žiada od spolkovej dráhy 4,9 miliardy eur na zvýšenia dodržiavania cestovného poriadku najdôležitejších rýchlikových spojov. Minister dopravy Andreas Scheuer však požaduje záruky, že sa investícia oplatí. Železnica by mala sumu preinvestovať do roku 2022. V nedeľu o tom informoval denník Bild am Sonntag.Finančnú sumu obsahuje program vedenia dopravnej spoločnosti Naša agenda pre lepšiu železnicu. V poslednej dekáde novembra sa ním bude zaoberať dozorná rada DB. Minister Scheuer žiada od jej vedenia modernú infraštruktúru, zvýšenie dodržiavania grafikonu a menej dopravných nehôd spôsobených zlyhaním techniky.V októbri presnosť príchodu diaľkových rýchlikov do cieľových staníc klesla na 71,8 %. V Nemecku sa pokladá za presný príchod rýchlika, ak sa do cieľa dostane najviac s oneskorením šesť minút od stanoveného grafikonu.