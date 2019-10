Handlovská teplárenská spoločnosť má nového akcionára

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Handlová 11. októbra (TASR) - Handlovská teplárenská spoločnosť s majetkovou účasťou mesta má nového akcionára. Majoritný, 90-percentný podiel firmy Kmet Handlová, ktorá v baníckom meste vyrába a dodáva teplo, kúpila od predchádzajúceho akcionára finančná skupina Arca Capital prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ACS teplo. Zvyšný desaťpercentný podiel zostáva mestu. Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.uviedol partner a predseda predstavenstva finančnej skupiny Rastislav Velič.Tepláreň v Handlovej zásobuje teplom cez 4000 domácností, čo predstavuje 80 percent všetkých domácností v meste. Súčasťou distribučnej siete je osem kilometrov potrubia a 114 výmenníkových staníc tepla v obytných domoch. Nedávno firma investovala do kúpy troch nových plynových kotolní.dodal investičný riaditeľ skupiny Matej Danóci.Skupina kúpila majoritný podiel Kmet Handlová od firmy BCF. Tá sa ho ešte v polovici decembra 2018 snažila predať mestu, a to za 5,5 milióna eur. Svoj podiel ponúkla spoločnosť v súvislosti s projektovými zámermi, ktoré plánovala realizovať, a v nadväznosti na to zvýšením základného imania, preto mala povinnosť najskôr dať ponuku na odpredaj akcií svojmu spoločníkovi. Samospráva v januári tohto roka ponuku odmietla. Odôvodnila to tým, že mesto nie je na kúpu akcií finančne pripravené.