Orbánova vláda stále viac podporuje menšiny vrátane Slovákov

Budapešť 11. októbra (TASR) - Príznačné pre uplynulý päťročný volebný cyklus samospráv bolo permanentné zvyšovanie finančných prostriedkov, ktoré venovala maďarská vláda na národnostné aktivity a na udržiavanie národnostných inštitúcií, čo sa týka aj slovenskej menšiny. Pre TASR to pred nedeľňajšími maďarskými voľbami do miestnych a národnostných samospráv uviedla v Budapešti predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková.povedala predsedníčka.Podľa jej slov v ďalšom rozvíjaní inštitúcií Slovákov bráni skutočnosť, že nemajú pre ne vhodné priestory. V druhej polovici končiaceho sa volebného cyklu začali pracovať na odkúpení bývalého kostola peštianskych slovenských evanjelikov na Rákociho ceste v Budapešti, ktorý chcú prispôsobiť svojim potrebám a chcú v ňom vytvoriť slovenské kultúrne stredisko.dodala.V Budapešti je viacero obvodov, kde žili Slováci. Je tam množstvo budov, ktoré sa nejako s nimi spájajú - evanjelický kostol na Rákociho ceste z polovice 19. storočia je však budovou, o ktorej možno povedať, že ju postavili slovenskí evanjelici, ktorí žili v Pešti.Je to vlastne kostol cirkevného zboru, v ktorom slúžil básnik, historik, filológ, archeológ a ideológ všeslovanskej vzájomnosti Ján Kollár. Kostol bol v 60. rokoch minulého storočia namiesto znárodnenia predaný a preto sa v rámci reštitúcie k nemu Slováci nedostali, spresnila predsedníčka.myslí si predsedníčka CSSM.Z výsledkov uplynulého volebného cyklu vyzdvihla, že samospráve CSSM sa v máji 2017 podarilo schváliť školskú koncepciu, ktorá je zameraná v prvom rade na obsahovú i metodickú modernizáciu slovenského národného školstva v Maďarsku.spresnila Hollerová Račková.V súvislosti s nedeľňajšími voľbami označila za dôležité, že počet slovenských voličov v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami vzrástol takmer o jednu štvrtinu a v súčasnosti majú vyše 12.400 slovenských voličov. Podotkla, že počas uplynulých piatich rokov sa samospráve podarilo zmierniť vnútorné konflikty tak, aby vo Valnom zhromaždení CSSM - ale aj v slovenskej komunite vôbec - prevládala kooperatívna atmosféra.uzavrela predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá je lídrom celoštátnej kandidačnej listiny Slovákov.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)