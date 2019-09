Haneda očakáva úžasné OH, Lomnický a Volko veria v štart v Tokiu

Na archívnej snímke Ján Volko. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 11. septembra (TASR) – Pozvanie na stredajší slávnostný podpis a odoslanie slovenskej prihlášky na OH 2020 v Tokiu prijali aj viacerí slovenskí reprezentanti – strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, atléti Marcel Lomnický a Ján Volko, skejtbordista Richard Tury a golfista Rory Sabbatini. Nechýbal ani japonský bronzový medailista z OH 2016 vo vodnom slalome Takuja Haneda, ktorý svoj športový život spojil so Slovenskom.Haneda je historicky prvý ázijský olympijský medailista vo vodnom slalome, v Riu bol tretí v C1. Celé roky žije na Slovensku, túto krajinu si obľúbil a vyštudoval tu aj vysokú školu. Vedie ho slovenský tréner Milan Kubáň a plynule hovorí po slovensky.vyslovil sa Haneda, podľa ktorého sa ľudia v Japonsku začínajú smerom k blížiacim sa OH čoraz intenzívnejšie zaoberať športom.Trapistka Rehák Štefečeková si vybojovala olympijskú miestenku už v predstihu, no jej účasť aj tak nie je úplne istá. So svojím manželom totiž očakávajú druhý prírastok do rodiny. Pri prvom tehotenstve vynechala olympiádu v Riu, teraz by sa jej materské povinnosti mali dať spojiť so športovými cieľmi.zavtipkovala.povedala dvojnásobná strieborná olympijská medailistka v trape (2008 a 2012) a trojnásobná majsterka sveta. Po narodení prvého potomka dokázala hneď získať titul majsterky Európy, bola to pritom iba jej prvá súťaž po návrate z materskej dovolenky.Slovensko malo k 11. septembru jedenásť miesteniek, na hry sa už kvalifikovali šiesti športoví strelci a piati rýchlostní kanoisti. Na OH túžia štartovať aj atléti Marcel Lomnický a Ján Volko.vyslovil sa Lomnický. Piaty zo súťaže kladivárov na OH 2016 v Riu teraz sústredí svoju pozornosť na nadchádzajúce MS v Dauhe. "dodal Lomnický, ktorý už bol v Tokiu súťažne minulý rok začiatkom mája.Šprintéra Volka zabrzdilo svalové zranenie, ktoré mu definitívne ukončilo sezónu, rovnako ako Lomnický však verí, že sa na OH 2020 kvalifikuje.vyhlásil Volko, podľa ktorého má väčšiu šancu vybojovať si štart na OH na dvestovke.Skejtbordista Richard Tury je vo svetovom rebríčku tak vysoko, že by mu miestenka do Tokia nemala ujsť." uviedol Tury, ktorý vlani vyhral Svetovú sériu napriek zlomenine ruky. Najbližšie ho čakajú majstrovstvá sveta v Sao Paule. V Japonsku sa už súťažne predstavil štyrikrát.Účasť na OH 2020 má prakticky istú aj golfista Rory Sabbatini. Rodák z juhoafrického Durbanu, ktorý získal slovenské občianstvo vlani v decembri, by mal v Tokiu štartovať na základe pozície v redukovanom svetovom rebríčku. Pod slovenskou vlajkou už štartoval v uplynulom ročníku prestížnej PGA Tour.vyslovil sa Sabbatini." dodal.