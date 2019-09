VIDEO: Matej Tóth pred šampionátom: Som pripravený

Slovenský chodec Matej Tóth, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 11. septembra (TASR) - Najväčšou slovenskou medailovou nádejou na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v atletike v Dauhe (27. septembra - 6. októbra) bude opäť chodec Matej Tóth. Hoci po zisku zlata na OH 2016 v Riu de Janeiro bojoval so zdravotnými problémami, v Katare by mal byť v stopercentnej forme.Na najdlhšie trvajúcu atletickú disciplínu päťdesiatku naberal kondíciu na vysokohorskom sústredení v talianskom Livignu.povedal Matej Tóth na stredajšej tlačovej konferencii. "" doplnil.Minulú sezónu zakončil ziskom striebra na ME v Berlíne, no preteky si pretrpel. Dokonca naznačil, že uvažuje o konci kariéry. Tieto myšlienky pred MS v Dauhe zmizli.Chodeckej disciplíne na 50 km pomaly zvoní umieračik. Na OH 2020 v Tokiu bude mať na vrcholnom podujatí na dlhšiu dobu derniéru.vyhlásil Tóth.K otázke budúcnosti tohoto atletického odvetvia sa vyjadril aj prezident Slovenského a športového olympijského výboru (SOŠV) Anton Siekel: