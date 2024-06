Hanobenie symbolov Európskej únie nie je u nás trestným činom, hnutie Slovensko to chce zmeniť

Inšpiráciu našli v Nemecku

Symbol jednoty, mieru a solidarity

2.6.2024 (SITA.sk) - Poslanci hnutia Slovensko chcú do Trestného zákona zaviesť nový trestný čin, a to hanobenie štátnych symbolov Slovenskej republiky a Európskej únie (EÚ) Medzi slovenské symboly patrí štátny znak, vlajka, pečať a hymna, za symboly EÚ sa považuje hymna a vlajka. Poslanci navrhujú, aby horná hranica trestnej sadzby bola tri roky, ako je stanovené pri trestnom čine výtržníctva.Pri príprave právnej úpravy sa zákonodarcovia inšpirovali Nemeckom. O novele Trestného zákona by sa malo začať rokovať na najbližšej schôdzi so začiatkom 11. júna.„V súčasnosti je hanobenie štátnych symbolov Slovenskej republiky posudzované ako trestný čin výtržníctva, ale hanobenie symbolov Európskej únie nie je trestnoprávne explicitne upravené. V minulosti boli činy za pálenie vlajky Európskej únie posudzované ako trestný čin výtržníctva, ale neskôr boli preklasifikované len ako priestupok. Sme však toho názoru, že je dôležité chrániť symboly, ktoré predstavujú hodnoty, na ktorých je založená spoločnosť," odôvodnili poslanci.Priblížili, že vlajka EÚ je jedným z najvýznamnejších symbolov Európskej únie, pričom symbolizuje jednotu, mier a solidaritu medzi členskými štátmi.Jej ochrana je podľa poslancov okolo Igora Matoviča znakom rešpektu k európskym hodnotám a súčasne záväzkom voči spoločnému projektu európskej integrácie.„Pálenie vlajky, či už ide o vlajku Slovenskej republiky, alebo Európskej únie, je čin, ktorý je vnímaný ako urážka a nedostatok rešpektu voči týmto hodnotám, podnecuje napätie a konflikty, narúša verejný poriadok, vyvoláva nepokoj a v neposlednom rade znevažuje demokraciu," skonštatovalo hnutie Slovensko.