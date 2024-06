Pre stúpajúcu hladinu mora presídlia zhruba tristo rodín z maličkého panamského ostrova Gardi Sugdub

2.6.2024 (SITA.sk) - V stredoamerickom štáte Panama sa zhruba 300 rodín pripravuje na evakuáciu na pevninu z maličkého ostrova Gardi Sugdub.Obyvatelia sú nútení presídliť sa v dôsledku stúpajúcej hladiny mora do nových príbytkov na pevnine, ktoré postavili za 12 miliónov dolárov.Gardi Sugdub je jedným z približne 50 obývaných ostrovov v súostroví územia Guna Yala. Je len asi 366 metrov dlhý a 137 metrov široký. Každý rok, najmä keď silné vetry v novembri a decembri bičujú more, voda napĺňa ulice ostrova a dostáva sa do domácností.Klimatické zmeny nevedú len k zvyšovaniu hladiny morí, ale aj k otepľovaniu oceánov, a tým vyvolávajú silnejšie búrky. Na ostrove sa pôvodne pokúsili posilniť okraje skalami, pilótami a koralmi, ale morskú vodu to nezastavilo.Autonómna vláda sa pred dvoma desaťročiami rozhodla, že je potrebné porozmýšľať nad opustením ostrova, ale v tom čase to bolo preto, že ostrov bol príliš preplnený. Účinky klimatických zmien však napokon urýchlili túto myšlienku.