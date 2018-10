Hapal sa na Slovensko vrátil nečakane skoro: Dnes ste tu a zajtra inde

Na snímke vpravo nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal a vľavo prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik počas tlačovej konferencie 24. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) - Pavel Hapal opustil prostredie slovenského reprezentačného futbalu v marci. Lúčil sa v dobrom po vydarenej anabáze na lavičke dvadsaťjednotky, čo nechalo pootvorené dvere na prípadný návrat jedného dňa. Ten deň prišiel nečakane skoro, čo vyplynulo z vývoja v Sparte Praha aj A-tíme SR.povedal Hapal, keď prijal ponuku Sparty.Po siedmich mesiacoch sa vrátil na pôdu SFZ na najsledovanejší post.povedal český kouč po stredajšom uvedení do funkcie.Pražanov viedol v dvanástich stretnutiach českej ligy, zvíťazil v šiestich, prehral v jednom. Odvolali ho na začiatku tejto sezóny po neúspechu v úvodnom zápase druhého predkola Európskej ligy na pôde srbského Spartaka Subotica 0:2. Na Slovensku, v Česku i Poľsku absolvoval viacero klubových zastávok, pri národných mužstvách má skúsenosti iba v SR. Podobne ako viacerí hráči aj on "postúpil" z dvadsaťjednotky do áčka:Pre prvého zahraničného kouča na lavičke SR nebude jednoduché výsledkovo napodobniť predchodcu. Slováci pod Kozákovým vedením odohrali 54 zápasov, v ktorých 29-krát vyhrali, 10-krát remizovali a 15-krát prehrali s celkovým skóre 80:48. V rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa s národným tímom dostal na 14. miesto v auguste 2015, čo je historické maximum. Momentálne figuruje SR v rebríčku FIFA na 26. pozícii. Hapalova bilancia sa začne rátať už v novembri proti Ukrajine a Česku - proti súperom, ktorí uzavreli tú Kozákovu.