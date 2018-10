Vlkolinský a Hančák sú novými trénermi mládežníckych reprezentácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Novým trénerom slovenských volejbalových reprezentantov do 20 rokov sa stal skúsený Richard Vlkolinský, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v extraligovom tíme VK KDS-Šport Košice. Nového šéfa lavičky má aj ženská reprezentácia do 19 rokov, Jaroslav Hančák strieda na poste Mareka Meriača. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF) na svojom oficiálnom webe.Štyridsaťdeväťročný Vlkolinský zbieral najväčšie úspechy v Chemese Humenné, ktorý priviedol k trom majstrovským titulom. Rodák z Ivančíc pri Brne predtým viedol aj mužov Prešova a ženy Žiaru nad Hronom. S vedením SVF sa dohodol na dvojročnej zmluve a na lavičke strieda Erika Gábora. Prvým vrcholom práce s tímom bude kvalifikácia o postup na ME 2020.povedal Vlkolinský.Premiérový kemp pod Vlkolinského vedením čaká "dvadsiatku" od nedele do štvrtka v Trenčíne (28. 10. - 1. 11.), súčasťou sú dva prípravné zápasy proti domácim rovesníkom z Česka v Žďári nad Sázavou (30. 10. o 11.00 h a 16.00 h).podotkol Vlkolinský.Ženskú reprezentáciu do 19 rokov povedie Jaroslav Hančák, kormidelník mládežníckych tímov ŠŠK Bilíkova Bratislava si v minulej sezóne vyskúšal aj rolu trénera extraligového tímu, viedol VTC Pezinok Bilíkova. Tridsaťtriročný Hančák sa so SVF tiež dohodol na dvojročnej zmluve, v roku 2020 jeho tím čaká kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy. Prvý kemp pri družstve absolvuje Hančák v novembri v Nitre (22. - 27. 11.).povedal Hančák.Hančák tiež načrtol svoje predstavy o zložení kádra.uviedol pre svf.sk.