Hapalove recepty na úspech v Baku: Štandardky a aktivita

Na archívnej snímke Pavel Hapal. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

4. kolo kvalifikácie EURO 2020



E-skupina



Baku



Azerbajdžan - SLOVENSKO /utorok 11. júna o 18.00 SELČ, rozhodcovia: John Beaton - Alan Mulvanny, Sean Carr (všetci Škót.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka - Mak, Hamšík, Rusnák - Duda

Tabuľka E-skupiny:



1. Maďarsko 3 2 0 1 5:4 6



2. Chorvátsko 3 2 0 1 5:4 6



3. Wales 2 1 0 1 2:2 3



4. SLOVENSKO 2 1 0 1 2:1 3



5. Azerbajdžan 2 0 0 2 2:5 0





ďalší program:



utorok 11. júna: Maďarsko - Wales (20.45)



piatok 6. septembra: SLOVENSKO - Chorvátsko (20.45), Wales - Azerbajdžan (20.45)



pondelok 9. septembra: Azerbajdžan - Chorvátsko (18.00), Maďarsko - SLOVENSKO (20.45)



štvrtok 10. októbra: Chorvátsko - Maďarsko (20.45), SLOVENSKO - Wales (20.45)



nedeľa 13. októbra: Maďarsko - Azerbajdžan (18.00), Wales - Chorvátsko (20.45)



sobota 16. novembra: Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45)



utorok 19. novembra: SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45), Wales - Maďarsko (20.45)

Vizitka Asociácie futbalových federácií Azerbajdžanu (AFFA)



Asociácia futbalových federácií Azerbajdžanu (Azerbaycan Futbol Federasiyalari Assosiasiyasi, AFFA)



web: www.affa.az



rok založenia: 1992



člen FIFA: 1994



člen UEFA: 1994



rebríček FIFA: 108. miesto



najväčšie úspechy: -



prezývka: Milli



farby: modrá, biela, červená



tréner: Nikola Jurčevič (Chor.)



štadióny: Olympijský štadión v Baku (68.700 miest), Bakcell Arena v Baku (11.000 miest)



najviac štartov: Rašad Sadygov (111)



najviac gólov: Gurban Gurbanov (14)



kapitán: Maksim Medvedev



najväčšie hviezdy: Medvedev, Dmitrij Nazarov, Ramil Šejdajev



vzájomná bilancia z pohľadu Slovenska: 6 zápasov - 5 výhier, 1 prehra, skóre 12:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 11. júna (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká v utorkovom zápase v Azerbajdžane náročná úloha potvrdiť pozíciu favorita a dosiahnuť druhé víťazstvo v prebiehajúcom cykle kvalifikácie EURO 2020. Zverenci Pavla Hapala potrebujú uspieť, aby nestratili kontakt s dvojicou šesťbodových lídrov E-skupiny Maďarskom a Chorvátskom. Vo vyrovnanom zoskupení bojujú o postup aj futbalisti Walesu, ktorí majú rovnako ako Slováci tri body.Úplne odpísaný ešte nie je ani Azerbajdžan. Najbližší súper Slovenska má po dvoch zápasoch na bodovom konte nulu, v sobotu prehral doma s Maďarskom 1:3, predtým v marci po oduševnenom výkone podľahol Chorvátom tesne 1:2. Ide síce o papierového outsidera skupiny figurujúceho až na 108. mieste v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), no zároveň o nepríjemného súpera, ktorý na domácej pôde v špecifických podmienkach dokáže hrýzť. Hostia v príprave nič nepodcenili, do Baku pricestovali o deň skôr, ako býva pri medzištátnych zápasoch zvykom. Okrem kladenia dôrazu na aklimatizáciu sa realizačný tím zaoberal aj detailným "pitvaním" hry najbližšieho protivníka. V sobotu mal v Bakcell Arene svojho "špióna" - Hapalovho asistenta Ota Brunegrafa, ktorý mohol po zápase s Maďarskom tlmočiť kolegom cenné poznatky.naznačil kľúč k úspechu Hapal. Podľa jeho slov bola tiež jedným z rozhodujúcich faktorov víťazstva Maďarov ich aktivita. "zdôraznil kormidelník slovenského tímu, ktorému pre silnú virózu vypadol z kádra krídelník Miroslav Stoch.Slováci si v piatkovom prípravnom meraní síl v Trnave poradili s Jordánskom presvedčivo 5:1, no v utorok by mala v Baku vybehnúť úplne iná jedenástka. "poznamenal Peter Pekarík. Dlhoročný stabilný člen základnej zostavy tvrdí, že v Azerbajdžane by bol hriech zaváhať: "Zo slovenského tímu si musia dávať pozor Denis Vavro, Juraj Kucka a kapitán Marek Hamšík, ktorí majú na konte už dve žlté karty a ďalšia by im vystavila "stopku" na septembrový domáci šláger s Chorvátskom. Zápas Azerbajdžan - Slovensko, ktorý má v Bakcell Arene úvodný výkop o 18.00 SELČ, povedú škótski rozhodcovia na čele s hlavným Johnom Beatonom. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.