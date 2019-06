NHL: New Jersey podpísalo zmluvu so Švédom Boquistom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newark 11. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal trojročný nováčikovský kontrakt so švédskym útočníkom Jesperom Boqvistom.Dvadsaťročný krídelník odohral uplynulé dve sezóny vo švédskej lige v tíme Brynäs IF. V 55 zápasoch minulého ročníka strelil 13 gólov a pridal 22 asistencií.