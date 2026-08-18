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18. augusta 2026
Hapoel Tel Aviv ponúka Rodmanovi 100-tisíc dolárov za tri dni. Má jeho hráčov naučiť jedinú vec
Súčasťou programu má byť seminár s hráčmi, na ktorom by im niekdajší elitný obranca odovzdal svoje skúsenosti. Majiteľ basketbalového Hapoelu Tel Aviv Ofer Yannay prišiel s netradičným spôsobom, ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Súčasťou programu má byť seminár s hráčmi, na ktorom by im niekdajší elitný obranca odovzdal svoje skúsenosti.
Majiteľ basketbalového Hapoelu Tel Aviv Ofer Yannay prišiel s netradičným spôsobom, ako odstrániť jednu zo slabín svojho mužstva. Legendárnemu Dennisovi Rodmanovi ponúkol 100-tisíc dolárov za návštevu Izraela, počas ktorej má hráčom Hapoelu vysvetliť tajomstvá doskakovania.
Ako referuje web marca.com s odvolaním sa na izraelský Sport5, Yannay sa obrátil priamo na päťnásobného šampióna NBA, ktorý patril počas kariéry medzi najlepších doskakovačov v histórii súťaže. Majiteľ Hapoelu priznal, že napriek výrazným investíciám do mužstva zostáva práve doskakovanie jedným z problémov tímu. „Stále musíme získavať viac doskokov,“ skonštatoval.
Yannay si podľa vlastných slov už pred rokmi prečítal Rodmanov článok, v ktorom bývalá hviezda NBA opisovala svoj analytický prístup k doskakovaniu. „Pred mnohými rokmi som čítal tvoj článok o tom, ako si z doskakovania urobil exaktnú vedu. Fascinovalo ma, ako si opisoval štúdium uhlov strely, rotácie lopty, jej odrazu od obruče a toho, kde si musel byť ešte skôr, ako ktokoľvek vôbec vedel, kam lopta poletí. Ten článok mi zostal v pamäti,“ odkázal Yannay Rodmanovi.
Z tejto spomienky napokon vznikla ponuka na spoluprácu. „Namiesto toho, aby sme hovorili o doskokoch, prečo nepozvať človeka, ktorý z nich urobil umenie? Bolo by mi cťou pozvať ho do Tel Avivu ako môjho osobného hosťa a hosťa Hapoelu Tel Aviv,“ uviedol majiteľ klubu. Rodmanova návšteva by nemala byť iba marketingovou akciou. Súčasťou programu má byť seminár s hráčmi, na ktorom by im niekdajší elitný obranca odovzdal svoje skúsenosti.
Hapoel je za trojdňovú návštevu pripravený zaplatiť Rodmanovi 100-tisíc dolárov, pričom ponuka zahŕňa aj letenky v biznis triede a komfortné ubytovanie pre neho a maximálne troch ďalších ľudí. Program má okrem práce s mužstvom obsahovať VIP rozhovor s médiami, spoločnú večeru a exkluzívny prístup k nočnému životu Tel Avivu. Klub zároveň plánuje využiť obrazový materiál z návštevy na marketingové a propagačné účely.
Yannay svoju ponuku spojil aj so situáciou v Izraeli. „V ostatných rokoch Izrael prešiel veľmi ťažkou vojnou. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým ideálny čas prísť, priniesť radosť, zažiť nové veci, užívať si a byť s nami. Bolo by nám potešením privítať vás v Tel Avive,“ odkázal Rodmanovi. Zatiaľ nie je známe, či 65-ročná legenda NBA už na ponuku Hapoelu reagovala.
Zdroj: SITA.sk - Hapoel Tel Aviv ponúka Rodmanovi 100-tisíc dolárov za tri dni. Má jeho hráčov naučiť jedinú vec © SITA Všetky práva vyhradené.
Majiteľ basketbalového Hapoelu Tel Aviv Ofer Yannay prišiel s netradičným spôsobom, ako odstrániť jednu zo slabín svojho mužstva. Legendárnemu Dennisovi Rodmanovi ponúkol 100-tisíc dolárov za návštevu Izraela, počas ktorej má hráčom Hapoelu vysvetliť tajomstvá doskakovania.
Ako referuje web marca.com s odvolaním sa na izraelský Sport5, Yannay sa obrátil priamo na päťnásobného šampióna NBA, ktorý patril počas kariéry medzi najlepších doskakovačov v histórii súťaže. Majiteľ Hapoelu priznal, že napriek výrazným investíciám do mužstva zostáva práve doskakovanie jedným z problémov tímu. „Stále musíme získavať viac doskokov,“ skonštatoval.
Yannay si podľa vlastných slov už pred rokmi prečítal Rodmanov článok, v ktorom bývalá hviezda NBA opisovala svoj analytický prístup k doskakovaniu. „Pred mnohými rokmi som čítal tvoj článok o tom, ako si z doskakovania urobil exaktnú vedu. Fascinovalo ma, ako si opisoval štúdium uhlov strely, rotácie lopty, jej odrazu od obruče a toho, kde si musel byť ešte skôr, ako ktokoľvek vôbec vedel, kam lopta poletí. Ten článok mi zostal v pamäti,“ odkázal Yannay Rodmanovi.
Z tejto spomienky napokon vznikla ponuka na spoluprácu. „Namiesto toho, aby sme hovorili o doskokoch, prečo nepozvať človeka, ktorý z nich urobil umenie? Bolo by mi cťou pozvať ho do Tel Avivu ako môjho osobného hosťa a hosťa Hapoelu Tel Aviv,“ uviedol majiteľ klubu. Rodmanova návšteva by nemala byť iba marketingovou akciou. Súčasťou programu má byť seminár s hráčmi, na ktorom by im niekdajší elitný obranca odovzdal svoje skúsenosti.
Hapoel je za trojdňovú návštevu pripravený zaplatiť Rodmanovi 100-tisíc dolárov, pričom ponuka zahŕňa aj letenky v biznis triede a komfortné ubytovanie pre neho a maximálne troch ďalších ľudí. Program má okrem práce s mužstvom obsahovať VIP rozhovor s médiami, spoločnú večeru a exkluzívny prístup k nočnému životu Tel Avivu. Klub zároveň plánuje využiť obrazový materiál z návštevy na marketingové a propagačné účely.
Yannay svoju ponuku spojil aj so situáciou v Izraeli. „V ostatných rokoch Izrael prešiel veľmi ťažkou vojnou. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým ideálny čas prísť, priniesť radosť, zažiť nové veci, užívať si a byť s nami. Bolo by nám potešením privítať vás v Tel Avive,“ odkázal Rodmanovi. Zatiaľ nie je známe, či 65-ročná legenda NBA už na ponuku Hapoelu reagovala.
Zdroj: SITA.sk - Hapoel Tel Aviv ponúka Rodmanovi 100-tisíc dolárov za tri dni. Má jeho hráčov naučiť jedinú vec © SITA Všetky práva vyhradené.
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