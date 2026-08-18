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18. augusta 2026
Skončil a zároveň pokračuje. Semifinalista Wimbledonu strelil 2 góly pri futbalovom debute v Španielsku
Bývalý hráč Top Ten Roberto Bautista Agut ukončil tenisovú, ale nie športovú kariéru. Športový život prináša rôzne situácie a niektorí športovci po oficiálnom ukončení kariéry majú potrebu ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Bývalý hráč Top Ten Roberto Bautista Agut ukončil tenisovú, ale nie športovú kariéru.
Športový život prináša rôzne situácie a niektorí športovci po oficiálnom ukončení kariéry majú potrebu aj pred štyridsiatkou zmeniť odvetvie.
Čerstvý príklad je španielsky tenista Roberto Bautista Agut, ktorý sa mesiac po ukončení kariéry ako 38-ročný vrátil do športového diania - na futbalovom ihrisku.
Bývalý semifinalista Wimbledonu a štvrťfinalista Australian Open podpísal kontrakt so španielskym klubom CD Els Ibarsos, ktorý pôsobí v siedmej lige na Pyrenejskom polostrove. A má za sebou už aj úspešný debut - v prípravnom zápase strelil dva góly pri víťazstve 4:2 nad Morellou FC.
Počas tenisovej kariéry získal Bautista Agut dvanásť titulov vo dvojhre na hlavnom okruhu ATP a so španielskym tímom sa stal víťazom Davisovho pohára v roku 2019.
Vo svetovom rebríčku sa dostal do najlepšej desiatke, najvyššie bol deviaty na sklonku roka 2019. V tom istom roku bol aj semifinalista Wimbledonu. Teraz čelí novej výzve úspechu na futbalovom ihrisku.
"Je to nová etapa života, ktorá ma veľmi teší. Nech nám dobrý štart vydrží!," napísal Bautista Agut na Instagrame, upozornil na to aj web BBC Sport.
K futbalu vracia po tom, čo v mládežníckych kategóriách hrával za Villarreal až do veku 14 rokov, keď sa definitívne rozhodol venovať tenisu. CD Els Ibarsos, klub približne 60 míľ severne od Valencie, oznámil, že fanúšikom predstavil novú posilu pred jej debutom a teší sa na sledovanie jeho výkonov počas celej sezóny.
"Je to oficiálne: Roberto Bautista Agut je hráč CD Els Ibarsos. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť a vytvorili skvelú atmosféru počas nezabudnuteľného večera. Ďakujeme, Roberto, za dôveru v náš projekt a naše mesto," reagovalo vedenie klubu na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Skončil a zároveň pokračuje. Semifinalista Wimbledonu strelil 2 góly pri futbalovom debute v Španielsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Športový život prináša rôzne situácie a niektorí športovci po oficiálnom ukončení kariéry majú potrebu aj pred štyridsiatkou zmeniť odvetvie.
Čerstvý príklad je španielsky tenista Roberto Bautista Agut, ktorý sa mesiac po ukončení kariéry ako 38-ročný vrátil do športového diania - na futbalovom ihrisku.
Debut a dva góly
Bývalý semifinalista Wimbledonu a štvrťfinalista Australian Open podpísal kontrakt so španielskym klubom CD Els Ibarsos, ktorý pôsobí v siedmej lige na Pyrenejskom polostrove. A má za sebou už aj úspešný debut - v prípravnom zápase strelil dva góly pri víťazstve 4:2 nad Morellou FC.
Počas tenisovej kariéry získal Bautista Agut dvanásť titulov vo dvojhre na hlavnom okruhu ATP a so španielskym tímom sa stal víťazom Davisovho pohára v roku 2019.
Bol v Top Ten
Vo svetovom rebríčku sa dostal do najlepšej desiatke, najvyššie bol deviaty na sklonku roka 2019. V tom istom roku bol aj semifinalista Wimbledonu. Teraz čelí novej výzve úspechu na futbalovom ihrisku.
"Je to nová etapa života, ktorá ma veľmi teší. Nech nám dobrý štart vydrží!," napísal Bautista Agut na Instagrame, upozornil na to aj web BBC Sport.
K futbalu vracia po tom, čo v mládežníckych kategóriách hrával za Villarreal až do veku 14 rokov, keď sa definitívne rozhodol venovať tenisu. CD Els Ibarsos, klub približne 60 míľ severne od Valencie, oznámil, že fanúšikom predstavil novú posilu pred jej debutom a teší sa na sledovanie jeho výkonov počas celej sezóny.
"Je to oficiálne: Roberto Bautista Agut je hráč CD Els Ibarsos. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť a vytvorili skvelú atmosféru počas nezabudnuteľného večera. Ďakujeme, Roberto, za dôveru v náš projekt a naše mesto," reagovalo vedenie klubu na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Skončil a zároveň pokračuje. Semifinalista Wimbledonu strelil 2 góly pri futbalovom debute v Španielsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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