Harabin prehral súdny spor s Esetom, spoločnosti sa musí ospravedlniť za klamlivé tvrdenia

18.12.2024 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave v stredu potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava II , ktorý vyhovel žalobe spoločnosti Eset v spore s bývalým sudcom a politikom Štefanom Harabinom . Ako ďalej Eset informoval, podľa právoplatného súdneho rozhodnutia sa Harabin musí spoločnosti ospravedlniť za svoje klamlivé tvrdenia, ktoré neoprávnene zasiahli do jej dobrej povesti.Žalobu vo veci ochrany svojej dobrej povesti podala spoločnosť ešte v máji 2019 po zverejnení Harabinových tvrdení, ktoré považovala za vymyslené a nepravdivé. Vtedajší Okresný súd Bratislava II v apríli 2022 rozhodol v prospech spoločnosti Eset, pričom konštatoval neoprávnený zásah do práv spoločnosti a Štefanovi Harabinovi nariadil ospravedlniť sa za jeho nepravdivé výroky na facebookovom profile, ako aj vlastnoručne podpísaným listom.Súd mu zároveň nariadil nahradiť trovy konania v plnej výške. Štefan Harabin sa voči rozhodnutiu okresného súdu odvolal. V stredu však krajský súd potvrdil rozsudok okresného súdu."Rovnako ako okresný aj krajský súd potvrdil, že tvrdenia pána Harabina na našu adresu sú klamstvá, ktoré neoprávnene poškodzujú reputáciu spoločnosti Eset. V našej snahe o ochranu dobrého mena súdy riešia zásadnú otázku, ako ďaleko možno zájsť v šírení konšpirácií a výmyslov vo verejnej debate, a to so zámerom zviditeľniť sa v predvolebnom boji na úkor nestranného podnikateľského subjektu," zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti Richard Marko . Doplnil, že Eset má ambíciu vytvoriť precedens, ktorý prispeje k nastaveniu pravidiel slušnej verejnej diskusie bez šírenia dezinformácií a klamstiev.Harabin počas prezidentskej kampane v roku 2019 tvrdil, že Eset ovplyvňuje voľby na Slovensku a spolupracuje s americkou CIA.