Nákup vrtuľníkov Black Hawk bude strategickou investíciou. Kaliňák ich chce využiť na pátracie akcie aj v zdravotníctve

18.12.2024 (SITA.sk) - Rezort obrany chce doplniť počet viacúčelových vrtuľníkov Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR . Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní a investičný projekt určila za strategickú investíciu. Ako už minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) informoval, rozhodoval sa z dvoch ponúk. Išlo o americkú ponuku na vrtuľníky Viper a ponuku na vrtuľníky Black Hawk , ktorými už OS SR disponujú.Minister sa rozhodol pre vrtuľníky Black Hawk. Rezort obrany v predloženom materiáli priblížil, že slovenské vzdušné sily v súčasnosti zabezpečujú plnenie požadovaných spôsobilosti vrtuľníkového letectva prostredníctvom deviatich viacúčelových vrtuľníkov Black Hawk UH-60M, pričom od roku 2025 to bude 11 vrtuľníkov UH-60M.Podľa ministerstva sa javí ako najvhodnejšie doplnenie a zároveň modernizácia súčasnej flotily vrtuľníkov UH-60M o 13 kusov dodatočne obstaraných vrtuľníkov radu UH-60 vo verzii L., ktoré sú modernizované. Slovensko by tak malo celkovo 24 vrtuľníkov Black Hawk, a teda dve letky.To podľa ministerstva zabezpečí plnenie úloh spojených s dopravou osôb a materiálu, výcvikom, zdravotníckou prepravou, plnenie úloh leteckej pátracej a záchrannej služby a v neposlednom rade aj plnenie úloh podpory pozemných síl a síl pre špeciálne operácie.„Zmena bezpečnostnej situácie po roku 2020 a prebiehajúce ozbrojené konflikty majú zásadný vplyv aj na plnenie úloh dopravného letectva Vzdušných síl OS SR vrátane požiadaviek na ich nové spôsobilosti. Nedostatočný počet viacúčelových vrtuľníkov a ich dostupnosť na počet požadovaných úloh limituje ich použitie na vykonávanie leteckých prepráv, prepráv materiálu, výcvik a plnenie ďalších vyžadovaných úloh,“ píše sa v predloženom materiáli s tým, že aj aktuálna miera vybavenia vrtuľníkov na podporu pozemných síl je limitujúcim faktorom pre ich nasadenie na budúcom bojisku.„Ďalším kritickým faktorom sa javí absencia výzbroje na podporu pozemných síl s využitím systémov na použitie riadenej a neriadenej raketovej výzbroje, systémy vlastnej ochrany, ktoré zabezpečujú potrebnú mieru prežitia v prostredí s vysokou mierou ohrozenia,“ doplnilo ministerstvo.Ministerstvo vysvetlilo, že pre plnenie úloh OS SR sa v súčasnej dobe javí ako výhodnejšie zaobstarať ďalšie vrtuľníky Black Hawk. Ich vybavenie bude podľa slov ministerstva postupne modernizované, aby aj tie, ktorými už OS SR disponujú, mali rovnaké vybavenie.Minister Kaliňák vysvetlil, že nejde o nové vrtuľníky ale o repasované, ktoré budú mať životnosť najmenej 8 000 letových hodín. Výhodou vrtuľníkov Black Hawk oproti vrtuľníkom Viper sú podľa ministerstva napríklad viacročné skúsenosti s ich prevádzkou, jednoduchší prechod na podobnú modifikáciu UH-60 či väčšia kompatibilita s vrtuľníkmi UH-60M.Súčasne lietajúci personál absolvoval výcvik aj na vrtuľníkoch UH-60L a rovnako to platí aj pre technický personál. Ako ďalšiu výhodu vidí rezort obrany možnosť využívania opravárenských kapacít v rámci EÚ a možnosť zapojenia aj domáceho priemyslu.Výhodou je podľa ministerstva aj možnosť dovybavenia vrtuľníkov vojenskými avionickými, komunikačnými, navigačnými a identifikačnými systémami vrátane systémov vlastnej ochrany a ich vzájomná zameniteľnosť. Súčasne je tu aj možnosť inštalovania prídavných závesných zariadení pre umiestnenie leteckej výzbroje, čo umožňuje použitie širokého spektra rôznych druhov neriadenej a riadenej munície.