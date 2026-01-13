|
|
13. januára 2026
Harabin sa chce opäť uchádzať o post hlavy štátu, Pellegriniho označil za amerického prezidenta
13.1.2026 (SITA.sk) - Bývalý sudca, exminister spravodlivosti a bývalý šéf Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin vyhlásil, že sa opäť bude uchádzať o prezidentské kreslo. Informuje o tom portál Aktuality.sk s tým, že Harabin to uviedol pri odchode z budovy súdu po tom, ako Najvyšší súd SR potvrdil jeho nevinu vo veci schvaľovania ruského útoku na Ukrajinu.
Harabin sa o prezidentský post opakovane a neúspešne uchádzal, naposledy vlani. Vtedy skončil na treťom mieste za Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim, ktorí postúpili do druhého kola, pričom za prezidenta bol napokon zvolený Pellegrini. Harabin neúspešne kandidoval aj päť rokov predtým (v roku 2019), tiež vtedy skončil na treťom mieste a do druhého kola prezidentských volieb nepostúpil.
Pri odchode z budovy súdu Harabin podľa portálu Aktuality.sk uviedol, že v oboch týchto voľbách zvíťazil on, čo tvrdil i v minulosti. Avizovanú kandidatúru podľa média zdôvodnil tým, že v súčasnosti podľa neho máme „amerického prezidenta“.
Zdroj: SITA.sk - Harabin sa chce opäť uchádzať o post hlavy štátu, Pellegriniho označil za amerického prezidenta © SITA Všetky práva vyhradené.
