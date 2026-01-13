|
Utorok 13.1.2026
Meniny má Rastislav
|Denník - Správy
13. januára 2026
Nocľaháreň pre ľudí bez domova v Trnave funguje nepretržite, dôvodom sú silné mrazy
Nocľaháreň pre ľudí bez domova na Coburgovej ulici v Trnave je v období silných mrazov otvorená nepretržite. Štandardne funguje v zimnom režime od 17:00 do 9:00, ale od 9. januára až do zlepšenia poveternostných ...
13.1.2026 (SITA.sk) - Nocľaháreň pre ľudí bez domova na Coburgovej ulici v Trnave je v období silných mrazov otvorená nepretržite. Štandardne funguje v zimnom režime od 17:00 do 9:00, ale od 9. januára až do zlepšenia poveternostných podmienok bol nariadený režim nepretržitej prevádzky. Kapacita nocľahárne je podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej tridsať lôžok v mužskej časti a pätnásť v ženskej.
Dá sa navýšiť prenosnými rozkladacími lôžkami, čo Stredisko sociálnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje prevádzku nocľahárne, využíva aj v týchto dňoch. Klienti sú informovaní o predĺženej prevádzke nocľahárne aj o tom, že môžu počas dňa od 9:00 do 13:00 využiť aj Centrum pomoci človeku na Hlavnej ulici 43 v správe Trnavskej arcidiecéznej charity.
„V nocľahárni je k dispozícii lôžko na prenocovanie, čistá posteľná bielizeň, sprchy, toalety, pisoáre, umývadlá a kuchyňa na prípravu stravy. Netoleruje sa žiadne agresívne správanie či vyvolávanie konfliktov a, samozrejme, žiadne zbrane,“ informovala agentúru SITA Veronika Majtánová. Služby nocľahárne môžu klienti využívať zadarmo.
Stredisko sociálnej starostlivosti v spolupráci s OZ Donatino zorganizovalo okrem Štedrej večer pre ľudí bez domova aj novoročnú večeru pre všetkých klientov nocľahárne. Stredisko sociálnej starostlivosti je príspevkovou organizáciou mesta Trnava, zriadená bola v roku 1993.
