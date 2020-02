Harabinova Vlasť nevysvetlila pôvod peňazí, v kampani má ďalšiu 220-tisícovú dieru

Zoznam darcov až po voľbách

Podozrivé dary aj v prezidentskej kampani

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa Transparency International Slovensko (TIS) strana Vlasť Štefana Harabina nevie vydokladovať, odkiaľ získava peniaze na kampaň. Mimovládna organizácia na to upozornila na Facebooku.Vlasť už na svoj transparentný účet vložila 617-tisíc eur, pôvod peňazí však vysvetlila len pri 395-tisícoch. „V kampani Harabina je ďalšia 220-tisícová diera,” informuje TIS.Podľa mimovládky žiadna iná strana nemá „dieru” medzi deklarovanými darcami a medzi sumou, ktorú už vložila na volebný účet.Predsedníčka Vlasti Anna Žatková pre TIS uviedla, že mená darcov nepovedia. „Zoznam darcov zverejníme v zmysle zákona,“ podotkla podľa TIS šéfka strany, čo v praxi znamená, že tak spravia najneskôr do konca marca tohto roku, teda až po voľbách.Podľa TIS tak pôjde „o najväčšiu predvolebnú kampaň - celkovo sa podľa nášho odhadu bude blížiť k miliónu eur, kde reálne volič nebude vedieť, kto ju vlastne zaplatil. A teda, komu bude chcieť byť strana po voľbách vďačná.”Mimovládka uvádza, že krok Vlasti zrejme súvisí s kritikou, ktorú vyvolal ich doterajší zoznam veriteľov. Viaceré pôžičky poskytli ľudia, u ktorých je pochybnosť, že by na to mali zdroje.Pripomína, že aj financovanie minuloročnej prezidentskej kampane Harabina vzbudilo nedôveru. Vtedy ešte sudca Najvyššieho súdu SR prijal viacero podozrivých veľkých darov od svojej širokej rodiny.V týchto voľbách Harabin rodinu do financovania kampane nezapája. „Medzitým strana Vlasť roztáča kampaň v online prostredí na doteraz najvyššie otáčky. Len za včerajšiu reklamu na Google Facebooku minula 14 250 eur,” upozorňuje TIS.