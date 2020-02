Saudská Arábia zakázala svojim občanom cestovať do Číny, dôvodom je koronavírus

Po celom svete je nakazených skoro 30 000 ľudí

Krajiny obmedzujú cestovanie do Číny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Saudská Arábia zakázala svojim občanom a obyvateľom cestovať do Číny. Tamojšie Generálne riaditeľstvo pre pasy vo štvrtok oznámilo, že opatrenie prijali v reakcii na šírenie nového koronavírusu, ktorého epicentrum je v centrálnej Číne. V prípade porušenia zákazu sa obyvatelia kráľovstva nebudú môcť vrátiť a úrady pri nich uplatnia regulačné opatrenia na cestovné doklady. Informovala o tom saudskoarabská tlačová agentúra SPA.Novým koronavírusom 2019-nCoV sa po celom svete nakazilo viac ako 28 200 ľudí. Okrem Číny hlásia prípady vo viac ako dvoch desiatkach krajín. V Číne v dôsledku koronavírusu zomrelo 560 ľudí a jeden človek mu podľahol aj na Filipínach.Podľa správ čínskych médií nový vírus objavili už aj u čerstvo narodeného bábätka. Dieťa sa údajne narodilo infikovanej matke v nemocnici v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa vírus začal šíriť. Čínska vláda túto informáciu zatiaľ nepotvrdila.Čína aj iné krajiny prijali mimoriadne opatrenia, aby zabránili šíreniu vírusu. Zahraničné vlády napríklad obmedzili cestovanie z Číny aj do Číny, viacero aerolínií, medzi nimi aj saudskoarabská Saudia, napríklad zrušili lety.V Hongkongu a v japonskej Jokohame sú v karanténe dve výletné lode s tisíckami ľudí na palube, pretože sa tam potvrdilo viacero prípadov nákazy koronavírusom.Čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua informovala, že úrady schválili klinické testy antivirotika Remdesivir, ktoré by mohlo pomôcť v boji proti novému koronavírusu. Prvá skupina pacientov by ho mala pravdepodobne začať brať už od štvrtka.