Harbuľák: Nárast ceny práce je jedným z problémov cestovného ruchu

Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS) Slovenska Marek Harbuľák.

Žilina 23. októbra (TASR) – Prudký nárast ceny práce, spôsobenej zvyšovaním minimálnej mzdy a príplatkov, je jedným z aktuálnych problémov cestovného ruchu. Po Jesennom stretnutí hotelierov a HORECA konferencii v Žiline o tom informoval generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS) Slovenska Marek Harbuľák.Upozornil, že segment cestovného ruchu má množstvo zbytočných regulácií.vysvetlil generálny manažér AHRS.Podotkol, že pomôcť by v tom mohla inštitúcia, ktorá by riešila odvetvie cestovného ruchu komplexne.doplnil Harbuľák.podotkol generálny manažér AHRS.zdôraznil Harbuľák.Ubytovacie zariadenia podľa neho zažili najlepšiu letnú sezónu od roku 2009, v júli a auguste dosiahli medziročne o viac ako 20 % vyššie tržby.poznamenal generálny manažér AHRS.Potvrdili to výsledky prieskumu realizovaného v októbri AHRS v spolupráci s Asociáciou moderných benefitov (AMOBE), ktoré prezentovali na jesennej HORECA konferencii.uzavrel Harbuľák.