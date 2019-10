RVR: Desiati žiadatelia sa prihlásili na voľné rozhlasové frekvencie

Ilustračná snímka. Foto: Martin Ferenčík Foto: Martin Ferenčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Do jesenného výberového konania, kde je 34 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili desiati žiadatelia. Traja žiadatelia majú záujem o novú licenciu a siedmi sú súčasní. TASR o tom informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ivana Čaučíková.Novým žiadateľom o licenciu je spoločnosť EJ. Tá žiada frekvenciu 107,2 MHz Trnava a chce na nej vysielať programovú službu Aetter, uvádza RVR. Na tejto istej frekvencii chce vysielať aj ďalší nový žiadateľ, a to spoločnosť Automation & Business.povedala Čaučíková. Novým žiadateľom je aj spoločnosť FM media, ktorá plánuje spustiť vysielanie programovej služby Rádio Goldies.Do mája 2021 využíva sedem zaradených frekvencií programová služba Rádio 7. Jej vysielateľom je T.W.Rádio.vysvetlila Čaučíková. O štyri z nich už prejavil záujem vysielateľ Michael Schwarz a Power Development, tvrdí RVR. Novým žiadateľom je aj spoločnosť FM media, ktorá plánuje spustiť vysielanie programovej služby Rádio Goldies.RTVS požiadalo radu o dve frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov. Tie sa dajú podľa rady prideliť len spoločne. O zaradenie frekvencie 89,7 MHz Michalovce požiadal vysielateľ Rádio Prešov.hovorí RVR.Žiadny záujemca sa neprihlásil o frekvenciu 89,8 MHz Trenčín a taktiež o tri frekvencie, na ktorých do decembra 2021 vysiela Radio One. Platnosť licencie Radio One sa končí po 16. rokoch a neprihlásilo sa o žiadnu ďalšiu frekvenciu.Čaučíková ešte povedala, že prebehli súdne pojednávania. Súd zamietol žaloby vysielateľa Mac TV.uviedla hovorkyňa.