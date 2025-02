Hargaš: Kataster stále nefunguje, občania musia chodiť osobne a platia poplatky za nefunkčné služby

5.2.2025 (SITA.sk) - Poslanec Ján Hargaš (PS) vyzval ministrov, aby sa venovali zabezpečeniu funkčných a kvalitných služieb a aby konečne povedali, kedy bude kataster plnohodnotne fungovať. „Dnes je to už mesiac, no katastre fungujú stále iba lokálne, a papierovo,“ uviedol Hargaš.Pripomenul výroky ministrov súčasnej vlády o tom, že kataster bude opäť funkčný do niekoľkých dní či týždňov. Dodal, že občania, ktorí potrebujú výpis z listu vlastníctva, musia prísť osobne, vystáť si rad a zaplatiť 12 eur za papierový výpis. Vláda pritom pred takmer rokom zvýšila správne poplatky, takže za návrh na vklad do katastra si ľudia zaplatia o 34 eur viac. „Za vyššie poplatky tak občania dostávajú nefunkčnú službu,“ zdôraznil Hargaš.Zároveň opozičný poslanec vyzval ministrov, aby povedali pravdu o tom, či boli citlivé údaje o občanoch a ich majetku z katastra pri hackerskom útoku odcudzené. „Po mesiaci zavádzania verejnosti je na to najvyšší čas,“ uzavrel Hargaš.