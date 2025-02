Šutaj Eštok je pripravený riešiť rekonštrukciu vlády, vyjadril sa aj k odchodu Malatinca

Rekonštrukcia vlády

Post predsedu parlamentu

Neočakávaný odchod

5.2.2025 (SITA.sk) - Matúš Šutaj Eštok rešpektuje rozhodnutie Romana Malatinca , ktorý patril k skupinke štyroch rebelujúcich poslancov Hlasu-SD , že sa pridal k Národnej koalícii . Pred rokovaním vlády to vyhlásil predseda koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Šutaj Eštok v reakcii na to, že v utorok 4. februára Roman Malatinec vystúpil z poslaneckého klubu Hlasu a pridal sa ku skupinke poslancov okolo Rudolfa Huliaka , ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke Slovenskej národnej strany (SNS) Ďalších dvoch rebelujúcich - Samuela Migaľa Radomíra Šalitroša , zo strany nedávno vylúčili, Malatinec sa pridal k Národnej koalícii a Ján Ferenčák už deklaroval, že ostáva v strane Hlas-SD. Predseda Hlasu uviedol, že ho teší, že Malatinec naďalej podporuje vládnu koalíciu. Šutaj Eštok tiež tvrdí, že o prípadnej rekonštrukcii vlády nevie nič.„Ak takáto debata vznikne medzi koaličnými partnermi, som na ňu pripravený,“ vyjadril sa. Myslí si tiež, že personálne nároky Národnej koalície majú opodstatnenie, vzhľadom na to, že disponuje štyrmi poslancami v Národnej rade SR . „Je potrebné, aby sme sa s nimi bavili. Ja som sa s pánom Huliakom bavil. Očakávam, že táto debata bude aj na úrovni pána podpredsedu vlády,“ dodal.Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) na margo prípadnej rekonštrukcie vlády uviedol, že v súčasnosti je potrebné vyriešiť dôležité zákony z oblasti zdravotníctva aj stavebný zákon, následne by sa mali riešiť personálne otázky, medzi nimi aj voľba predsedu NR SR. Post je neobsadený od jari minulého roka, keď bol vtedajší predseda parlamentu Peter Pellegrini zvolený za prezidenta.Podľa koaličnej zmluvy pozícia prináleží Hlasu, no donedávna o ňu prejavoval záujem aj predseda SNS Andrej Danko . Následne by mala prísť i rekonštrukcia vlády, keďže kandidátom strany Hlas na post predsedu NR SR je minister investícií Richard Raši „Viem, že moje meno vyskakuje vo viacerých rovinách,“ priznal Kmec v súvislosti s možnosťou, že by nahradil Rašiho na jeho ministerstve. Dodal ale, že ide o veľmi hypotetickú otázku a oficiálnu ponuku zatiaľ nedostal.Kmec na adresu Malatinca skonštatoval, že ho jeho odchod mrzí, myslí si, že viaceré otázky sa dali konzultovať na straníckej úrovní. Šutaja Eštoka ako predsedu strany zhodnotil kladne, napriek tomu, že Hlas za posledné dni prišiel o troch poslancov.„Sme mladá politická strana a tieto detské choroby treba vychytať. Deje sa to aj v iných stranách,“ myslí si. Podpredseda Hlasu a minister školstva Tomáš Drucker skonštatoval, že Malatincov odchod ho zaskočil a neočakával ho.