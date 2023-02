Hargaš nesúhlasí s Remišovej dôvodmi, za odvolaním z funkcie vidí snahu o pripísanie si zásluh pred voľbami

Ministerka si podľa neho pripíše zásluhy

Jeden zo zakladateľov Slovensko.Digital

Aplikácia Slovensko v mobile

Digitalizácia životných situácií občanov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Plány a rozbehnuté projekty ministerstva

9.2.2023 (SITA.sk) - Bývalý štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Ján Hargaš , ktorý zodpovedal za oblasť IT, sa nestotožňuje s dôvodmi svojho odvolania, ktoré mu oznámila poverená rezortná šéfka Veronika Remišová Za ľudí ).Nepovažuje ich za adekvátne tomuto rozhodnutiu a navyše sa podľa neho nezhodujú s verejne prezentovanými dôvodmi.Informoval o tom v súvislosti so svojím odvolaním na stredajšom rokovaní vlády na návrh ministerky. Neprezradil, aké dôvody odvolania mu povedala.„Svojmu nástupcovi odovzdávam rozbehnuté projekty s vybudovanými tímami a riadiacimi štruktúrami, pričom viaceré z nich prinesú ovocie práve tento rok, ak budú dobre vedené. Nič z toho som pri svojom nástupe nedostal na podnose a museli sme si to prácne vybojovať. Zaviesť riadiace štruktúry a procesy, prilákať kvalitných ľudí do služby štátu a ukázať, že digitalizácia na Slovensku sa dá robiť transparentne, bez korupcie a čestne," uviedol na sociálnej sieti Hargaš.O to viac ho mrzí rozhodnutie ministerky odvolať ho v roku, keď občania uvidia výsledky práce tímov, ktoré viedol. Táto snaha podľa neho prináša konkrétne výsledky."Poviem to preto celkom otvorene - nemôžem sa zbaviť pocitu, že nemalou motiváciou kroku pani Remišovej je snaha priamejšie si tieto výsledky pred nadchádzajúcimi voľbami pripísať. A to je pre mňa veľkým sklamaním," podotkol už bývalý štátny tajomník.Hargaš pôsobil na ministerstve informatizácii necelé tri roky, z toho ako štátny tajomník osemnásť mesiacov. V roku 2016 bol jedným zo zakladateľov združenia Slovensko.Digital, ktoré volalo po transparentnosti a očiste štátneho IT od korupcie a plytvania peniazmi.Ponuku pracovať pre štát prijal ako príležitosť meniť veci, ktoré predtým kritizoval. Tvrdí, že na ministerstve informatizácie tieto hodnoty a princípy presadzoval, postupoval zodpovedne a transparentne, s cieľom priniesť najvyššiu pridanú hodnotu pre občanov.„Zaviedli sme najväčšiu vlnu rušenia nepotrebných výpisov a byrokracie v histórii Slovenska. Zrušili sme povinnosť predkladať úradom viac ako 21 výpisov a potvrdení, čím ľuďom šetríme viac ako 40 miliónov eur ročne," priblížil Hargaš.Aplikácia Slovensko v mobile od vlaňajšieho leta prináša služby štátu do mobilu, používa ju viac ako 60-tisíc občanov, pričom cez mobilné ID sa prihlásili k týmto službám a prebrali si zásielky na Slovensko.sk viac ako 700-tisíckrát bez potreby použitia občianskeho preukazu s čipom a čítačky. Od decembra 2022 tiež cez aplikáciu zasiela Sociálna poisťovňa proaktívne upozornenia, ak sa občan stal dlžníkom na sociálnom poistení.„Modernizujeme portál Slovensko.sk, postupne preberáme kontrolu nad jeho prevádzkou a kontinuálne tým znižujeme cenu za prevádzku. Kým v roku 2020 prevádzka Slovensko.sk stála takmer 1 milión eur mesačne, dnes je to polovica," poznamenal.Rozbehli aj program digitalizácie životných situácií občanov, o čom sa roky len písalo v stratégiách a koncepciách. Prvou digitalizovanou životnou situáciou je od apríla 2022 “narodenie dieťaťa”.Zaviedli proaktívny príspevok pri narodení dieťaťa, päťstránkovú žiadosť s prílohami nahradili automatizovaným procesom. Štát vyplatí rodičom príspevok proaktívne, nemusia oň žiadať a behať po úradoch. Od vlaňajšieho apríla štát vyplatil viac ako 34-tisíc príspevkov.Tento rok majú pribudnúť ďalšie štyri digitalizované životné situácie - strata a hľadanie zamestnania, kúpa a vlastníctvo vozidla, predaj nehnuteľnosti na bývanie a začatie podnikania.Z Plánu obnovy a odolnosti SR by mali do roku 2026 optimalizovať celkovo 16 životných situácií.„Rozbehli sme program zvyšovania pokrytia Slovenska vysokorýchlostným internetom, program poskytovania cezhraničných digitálnych služieb v EÚ alebo vybudovanie superpočítača na Slovensku. Vďaka profesionálnemu a bezkorupčnému riadeniu sme v štátnom IT dosiahli úspory viac ako 155 miliónov eur. Znižujeme poplatky za prevádzku kľúčových systémov štátu, preberáme kontrolu nad týmito systémami do rúk štátu, dohliadame na IT rozpočty ostatných ministerstiev a v projektoch, ktoré predkladajú na schválenie, nachádzame miliónové úspory," dodal Hargaš. MIRRI celkovo dohliada približne na 500 miliónov eur výdavkov na štátne IT ročne.Ministerstvo informatizácie na otázky agentúry SITA k dôvodom odvolania Hargaša neodpovedalo, len uviedlo, že Remišová sa k tomu vyjadrila v stredu. Podľa nej odvolanie súvisí so zámerom urýchliť dokončenie realizovaných projektov.