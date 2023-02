Vojna na Ukrajine sa chýli ku kľúčovému momentu, vyhlásil premiér Heger

9.2.2023 (SITA.sk) - Prvý tohtoročný summit Európskej rady v Bruseli je veľmi dôležitý, zúčastní sa na ňom i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ) pre médiá pred odletom do Bruselu. „ Vojna na Ukrajine sa chýli ku kľúčovému momentu a je dôležité, aby všetky krajiny zaktivovali svoju pomoc v čo najväčšej miere a pomohli Ukrajine zvládnuť túto kľúčovú fázu," uviedol Heger.Dodal, že Ukrajina je náš strategický sused a pre každú krajinu je dôležité, aby jej sused bol stabilná a prosperujúca krajina.„Ukrajina nie je stabilná ani prosperujúca. Je v našom národnom záujme, aby sa Ukrajina takým susedom stala. Diskusia za prítomnosti Zelenského bude dôležitá práve preto, aby všetky krajiny pochopili dôležitosť najbližších týždňov a aby boli čo najviac ochotné pomôcť čo najvýraznejšie prostriedkami vojenskej techniky," tvrdí premiér.Heger ďalej uviedol, že Slovensko je pripravené Ukrajine pomôcť, no z jej strany musia zaznieť jasné požiadavky. „Chceme pomôcť ich potrebám. Toto bude tiež predmetom diskusie summitu," uviedol. Zároveň dodal, že vo štvrtok sa stretne s českým predsedom vlády Petrom Fialom , dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou či zástupcami baltských krajín. „Určite sa budeme rozprávať aj o vojenskej technike a stíhačkách," doplnil.