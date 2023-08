Harmonizácia kapitálového trhu prináša benefity pre emitentov aj majiteľov cenných papierov

3.8.2023 (SITA.sk) -Európska únia sa snaží o harmonizáciu kapitálového trhu v rámci Európskej únie už dlhodobo. Ambíciou EÚ je to, aby post-obchodné procesy prebiehali na všetkých trhoch členských krajín rovnako. Tento proces sa začal už po finančnej kríze v roku 2008. Do procesu harmonizácie sa zapojilo aj Slovensko, keďže je súčasťou jednotného európskeho kapitálového trhu."V prvej fáze sme nastavili jednotný systém vyrovnania cenných papierov," hovorí Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky CDCP." V praxi to znamená, že sa napríklad aplikuje jednotný harmonogram dňa tzn. sú stanovené presné termíny jednotlivých procesov v rámci vyrovnania, denné a nočné spracovanie sa začína v tých istých časoch pre všetky centrálne depozitáre, ktoré sú zúčastnené v Target2-Securities." Rovnako sa harmonizovali aj valné zhromaždenia, zjednotili sa pravidlá, ako o ich konaní informovať akcionárov a sú nastavené jednotné pravidlá pre poskytovanie informácií o totožnosti akcionárov spoločností, ktoré sú kótované na burze.V súčasnosti začal CDCP pracovať na harmonizácii ďalších korporátnych udalostí. Konkrétne na implementácii systému štandardov, v rámci ktorého sa budú presne pomenovávať a definovať korporátne udalosti a aplikovať na ne rovnaké pravidlá. "V prvom kole sa chceme zamerať na najčastejšie využívané korporátne udalosti, ktoré sa týkajú dlhových cenných papierov, konkrétne výplaty ich výnosov či splácania istiny," hovorí Ľubomír Demčák, vedúci Odboru emisií CDCP. Cieľom harmonizácie je štandardizované informovanie majiteľov cenných papierov, ktorí sa takto dozvedia na základe notifikácie, kedy sa udalosť stane napr. kedy majú byť ich peniaze vyplatené. Harmonizácia prinesie aj jednoduchší postup pre emitentov cenných papierov, ktorí už nebudú musieť fyzicky vyplácať jednotlivých majiteľov cenných papierov. Výplatu výnosov alebo splatenie istiny dlhopisov zabezpečí centrálny depozitár v spolupráci s jeho účastníkmi. "Doteraz sa výplaty robili neharmonizovane, majitelia cenných papierov si museli zisťovať, kedy budú mať peniaze vyplatené. Po zmene im prídu automaticky, priamo od nás alebo od účastníka depozitára, u ktorého majú vedený majetkový účet. Mimoriadne komplikované to bolo v prípadoch, keď slovenské cenné papiere držali investori z iných krajín," dodáva Demčák.Procesom harmonizácie sa vyrieši aj ďalší veľmi častý problém, keď emitent nezruší emisiu po jej splatení, čo momentálne spôsobuje viaceré problémy. Po harmonizácii spracovania korporátnych udalostí centrálny depozitár splatenú emisiu automaticky zruší a odpíše ju z účtov majiteľa.Harmonizáciu korporátnych udalostí k dlhovým cenným papierom robí centrálny depozitár v úzkej spolupráci s vybranými účastníkmi kapitálového trhu. Ambíciou je realizovať harmonizáciu tak, aby nové nastavenie procesov nielen fungovalo, ale bolo aj komfortné pre všetkých, ktorí ho budú využívať.Informačný servis