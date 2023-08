Tisícky eur od učiteľky či starostu Očovej. PS si na kampaň požičalo najviac, Uhríkovi prispela manželka

Uhrík si našetril aj bez hladovania

Peniaze od učiteľky aj starostu Očovej

Simon o peniaze zrejme príde

3.8.2023 (SITA.sk) - Z necelých desiatich miliónov eur, ktoré už politické strany podľa transparentných účtov minuli na kampaň, tvoria tretinu pôžičky od fyzických osôb.Hnutie Progresívne Slovensko (PS) si zatiaľ požičalo najviac, konkrétne 1,415 milióna eur, nasleduje strana Aliancia , ktorá si požičala 529-tisíc eur, hnutie Republika 432-tisíc eur a Slovenská národná strana (SNS) drží štvrtú priečku, keď od veriteľov obdržala sumu 308-tisíc eur.Ako ďalej na sociálnej sieti informovala nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) , hnutie PS podporujú úspešní podnikatelia, no Republika, SNS, ale aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si požičiava od svojich kandidátov či straníkov. TIS zároveň tvrdí, že pri niektorých veriteľoch je otázne, či mohli poskytnutou sumou naozaj disponovať.Hnutiu Republika požičal najviac jej predseda a europoslanec Milan Uhrík , a to 200-tisíc eur. Zo straníkov na kampaň prispel poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek sumou 40-tisíc eur a Uhríkov poslanecký asistent Lukáš Kopáč čiastkou 30-tisíc eur.„Okrem Uhríka strane požičala 30-tisíc eur aj jeho manželka. Uhrík podľa jeho majetkového priznania zarobil za rok 2019 ako europoslanec 71-tisíc eur, ďalších štyritisíc mal z funkcie župného poslanca," uvádza organizácia.TIS v súvislosti s pôžičkou oslovila i samotného Uhríka, ktorý uviedol, že sú to jeho súkromné úspory za posledné roky. Zároveň tvrdí, že europoslancom je 50 mesiacov a z mesačného platu sa podľa neho dá poskytnutá suma ušetriť aj bez hladovania. Uhrík zastáva názor, že radšej budú dlžiť peniaze sami sebe ako cudzej osobe.„Jedným z dvoch najväčších veriteľov je Dezider Németh, od ktorého si pol milióna eur požičala novovzniknutá Aliancia. Prieskumy jej pritom zatiaľ nepredpokladajú vstup do parlamentu. Podľa Lászlóa Biróa z Aliancie za pôžičku ručia nehnuteľnosťami," napísala TIS.Dodáva, že Németh je spoluvlastníkom firmy, ktorá vyrába a montuje výťahy a vlani dosiahla tržby vo výške milión eur. Strana SNS obdržala najviac peňazí od starostu Očovej Rudolfa Huliaka , ktorý jej požičal 120-tisíc eur.TIS tvrdí, že Huliak si peniaze zarobil ako živnostník. Pre organizáciu taktiež uviedol, že financuje nezávislé osobnosti na kandidátke SNS, ktoré sú podporované Národnou koalíciou.Hnutie KDH dostalo najvyššiu pôžičku od učiteľky Slávky Lazorovej zo Spišských Vlachov. Strane požičala celkom 100-tisíc eur. „Máme rodinnú firmu, s tou to však nemá nič spoločné. Sú to prostriedky, ktoré máme k dispozícii ako rodina," uviedol pre TIS manžel Lazorovej.Strane Maďarské fórum požičal 75-tisíc eur jej predseda Zsolt Simon . Ako ďalej upozorňuje TIS, Simonovi hrozí, že sa mu prostriedky nevrátia späť.„Nároku na vrátenie pôžičky sa vzdal v prípade, že strana nedosiahne hranicu troch percent a nezíska nárok na štátny príspevok," vysvetlilo TIS. Podobne je na tom aj veriteľka Stanislava Bytčanek, ktorá Maďarskému fóru požičala 35-tisíc eur. Veritelia by plnú sumu dostali späť v prípade, že sa dostanú do parlamentu.