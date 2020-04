Harmonogram súťaží na olympiáde v Tokiu má ostať nezmenený, organizátori chcú znížiť náklady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2020 - Odložené olympijské hry v Tokiu budú mať v budúcom roku zrejme rovnaký časový harmonogram súťaží ako tie, ktoré sa mali uskutočniť v pôvodnom tohtoročnom termíne. Je to jeden zo záverov štvrtkového zasadnutia Koordinačnej komisie Medzinárodného olympijského výboru pre OH 2020.Znamená to, že pôvodné dejiská súťaží zostanú v platnosti aj pre termín 23. 7. - 8. 8. 2021. Ak s tým budú súhlasiť obe strany. Organizátori v najbližších dňoch vstúpia do nových rokovaní s vlastníkmi jednotlivých športových arén, aby s nimi vyjednali nové nájomné zmluvy.Pôvodný termín olympijských hier 24. 7. - 9. 8. 2020 padol za obeť celosvetovej pandémii koronavírusu. "Časový harmonogram hier v roku 2021 chceme predstaviť do konca apríla. V rozhovoroch na túto tému budeme klásť dôraz na zníženie nákladov spojených s presunom jednotlivých súťaží," uviedol šéf Koordinačnej komisie MOV John Coates v tlačovej správe organizátorov OH.Predseda organizačného výboru tokijských hier Joširo Mori už niekoľko dní po ich oficiálnom odložení o jeden rok vyhlásil: "Zriadili sme pracovnú skupinu s názvom 'Nový začiatok', ktorá sa zameria na riešenie nových výziev v súvislosti s odkladom olympijských hier. Verím, že sa nám všetko podarí splniť aj v súčinnosti s koordinačnou skupinou MOV a ďalšími zúčastnenými stranami."