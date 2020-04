Tatar nad novou zmluvou v súčasnej situácii nepremýšľa, zdravie a bezpečnosť je na prvom mieste

Zdravie na prvom mieste

Najproduktívnejší hráč Montrealu

NHL hľadá alternatívy ako dohrať ročník

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský útočník Tomáš Tatar prežíva vo farbách Montrealu Canadiens zatiaľ svoje najlepšie hokejové roky v NHL. V predošlej sezóne nazbieral v 80 zápasoch 58 bodov, v aktuálne pozastavenom ročníku dokonca ešte o tri viac.V kanadskom klube by mal stráviť aj nasledujúcu sezónu, pričom jeho plat je 5,3 milióna amerických dolárov. V súčasnej situácii nad novou dlhodobejšou zmluvou nepremýšľa."Myslím si, že zdravie a bezpečnosť našich fanúšikov, zamestnancov klubu a hráčov sú na prvom mieste. Musíme to rešpektovať, pokiaľ sa to všetko nevyčistí a hokej nedostane opäť zelenú," uviedol Tatar pre oficiálny web zámorskej hokejovej profiligy.Doposiaľ najvydarenejší zápas tejto sezóny absolvoval v polovici októbra, pri výhre nad Washingtonom 5:2 strelil gól a na ďalšie tri prihral.V súvislosti s odchovancom dubnického hokeja sa veľa hovorilo aj tesne pred uzávierkou prestupov, čo bolo 24. februára. Napokon však Tatar zostal v Montreale, kde je jednoznačne najproduktívnejším hráčom."Väčšinou som hral s Philipom Danaultom a Brendanom Gallagherom. Na ľade sme si 'sadli'. Hrať s týmito chalanmi je pre mňa veľmi ľahké a určite sa to odráža aj na mojej produktivite," pokračoval Tatar.Vedenie zámorskej NHL v týchto dňoch konzultuje všetky možné alternatívy ako dohrať aktuálny ročník. Cieľom tímu okolo Tomáša Tatara je účasť v play-off, ale na ôsmy Columbus stráca až desať bodov."Stále nemáme dátum, kedy by sa mohla ukončiť základná časť alebo začať play-off. Všetko je vo hviezdach. Momentálne sú iné priority. Myslím si však, že všetci hráči sa snažia zostať vo forme, aby boli pripravení," dodal hráč s prezývkou "Tuna".