Harrisová mala počas prvej predvolebnej debaty navrch, Trump nevynechal falošné vyhlásenia ani osobné útoky

11.9.2024 (SITA.sk) - Americká viceprezidentka a demokratická kandidátka v prezidentských voľbách Kamala Harrisová sa v utorok po prvý raz stretla v predvolebnej debate so svojim republikánskym rivalom, exprezidentom Podujatie vo Philadelphii, ktoré možno bude aj poslednou debatou pred novembrovým hlasovaním, ukázalo výrazne odlišné vízie oboch kandidátov pre krajinu a poskytlo zatiaľ najjasnejší pohľad na tohtoročný turbulentný súboj o Biely dom.Harrisová, ktorá, zdá sa, počas debaty mala navrch, konfrontovala Trumpa v otázkach ako sú interrupčné práva, imigrácia a demokracia, pričom ho napríklad provokovala aj pripomínaním jeho prehry vo voľbách v roku 2020, čo on stále popiera.V jednom momente 78-ročnému republikánovi povedala, že sa ako viceprezidentka rozprávala so zahraničnými lídrami, ktorí sa na ňom smejú, a s vojenskými lídrami, ktorí o ňom hovoria, že je zahanbujúci.Trump zase obvinil 59-ročnú viceprezidentku, že je príliš liberálna, a že je pokračovaním neobľúbenej administratívy terajšieho prezidenta Joea Bidena Nevynechal falošné vyhlásenia, osobné útoky a opäť spochybnil aj rasovú identitu Harrisovej, ktorá je nielenže prvou ženou, ale aj prvou černoškou a osobou juhoázijského pôvodu v úrade viceprezidenta.Vystúpenie Harrisovej bolo takmer v každom ohľade odlišné od júnovej debaty Trumpa a Bidena, ktorého to stálo kandidatúru. Politička reagovala ostrými, sústredenými odpoveďami, ktoré mali ukázať kontrast medzi ňou a Trumpom, zatiaľ čo Biden bol miestami zmätený, rozpačitý a nesúvislý.Harrisová využívala reč tela a mimiku, aby sa Trumpovi postavila a vyjadrila, že jeho odpovede považuje za absurdné, zábavné alebo oboje - čo je výrazná zmena oproti Bidenovmu bezvládnemu výrazu, keď naňho Trump útočil, poukazuje agentúra AP. Harrisovej kampaň uzatvorila utorkovú debatu tým, že je otvorená ďalšiemu stretnutiu v októbri.Tiež privítala podporu od popovej superhviezdy Taylor Swift, ktorá sa pri výzve pre svojich fanúšikov, aby volili, označila za "bezdetnú pani s mačkami", čím narážala staršie na hanlivé vyjadrenia Trumpovho spolukandidáta JD-ho Vancea.Umelkyňa tiež vysvetlila, že jej verejnú podporu Harrisovej z časti podnietilo aj to, že Trump zverejňoval obrázky generované umelou inteligenciou, ktoré naznačovali, že podporuje jeho.Americké prezidentské voľby sa uskutočnia 5. novembra. V stredu však už napríklad voliči v štáte Alabama môžu začať s predčasným hlasovaním.