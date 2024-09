Ján Plachetka prvým členom Siene slávy slovenského šachu, na galavečere SŠZ slávnostne pečiatkoval známky

skryte

Ocenenia na galavečere Slovenského šachového zväzu (SŠZ) pri príležitosti 100 rokov od založenia



bývalí prezidenti SŠZ: Jozef Soršák, Peter Petrán, Gustáv Šturc, Karol Pekár, František Jablonický, Zdeněk Gregor



za činnosť a prínos: Ľubomír Ftáčnik, Igor Štohl, Ján Plachetka, Sergej Movsesian, Regina Pokorná



za spoluprácu a podporu komunity: Alena Mrvová, Rastislav Nemečkay, Štefan Blaho, Ján Kocúr, Vladimír Szűcs



11.9.2024 (SITA.sk) -Krátko pred 45. Svetovou šachovou olympiádou, ktorá sa v utorok začne v Budapešti a potrvá do 23. septembra, zriadilo toto čoraz populárnejšie odvetvie svoju sieň slávy."Otázka neznela, či o takomto kroku uvažujeme. Správna a úplne legitímna otázka bola, prečo ju ešte nemáme," skonštatoval prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ) Milan Roman, ktorý je vo funkcii od októbra 2020.Sieň slávy slovenského šachu nateraz existuje vo virtuálnej rovine. Zhmotnená podoba s kolekciami vzdávajúcimi hold laureátom a exponátmi z histórie príde na rad čoskoro.Premiérovým členom siene slávy je Ján Plachetka. Má to nespochybniteľnú logiku a opodstatnenosť, keďže 79-ročný trenčiansky rodák sa v roku 1978 stal prvým slovenským držiteľom titulu medzinárodný veľmajster v povojnovej ére."Vaše prianie, aby som moje blížiace sa životné jubileum oslávil v plnom zdraví, sa už predsa len asi nenaplní. Dúfam však, že to bude so sviežou mysľou a stále uprostred šachovej komunity, čo ste mi tiež popriali. Sebe aj budúcim členom želám, aby sme sa v tej Sieni slávy slovenského šachu cítili dobre," s úsmevom vyhlásil Ján Plachetka na galavečere SŠZ v bratislavskom hoteli NH Gate One. Prítomní mu vzdali úctu a vyjadrili poďakovanie prostredníctvom potlesku postojačky.Podujatie pre 150 domácich aj zahraničných hostí sa konalo pri príležitosti 100 rokov od založenia Slovenskej šachovej župy v Trenčianskych Tepliciach, ktorú ako prvý predseda viedol Vavro Šrobár. SŠZ je po viacerých transformáciách jej nástupnickou organizáciou."Šach je doslova čierno-biely. Nehrá sa na umelecký dojem: rozhodujúci je mat. Výsledky sa premietajú do elo-ratingov. Popri merateľnosti je tu však aj pridaná hodnota. Šach sa totiž snúbi s noblesou, stavia mosty a búra bariéry, pomáha udržiavať kultivované prostredie. Spája nás naprieč generáciami a bez ohľadu na akékoľvek iné parametre, ktorými sa navzájom odlišujeme," upozornil Milan Roman.Šéf SŠZ predznamenal, že v kooperácii s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR sa črtá oživenie osvetového projektu Šach na školách."Zároveň v rámcovej rovine rozpracúvame našu ambíciu znova usporiadať niektorý z kontinentálnych šampionátov pre deti a mládež. Máme na to dostatočnú tradíciu, skúsenosti a personálne kapacity. Azda sa nájdu aj potrebné prostriedky," vyhlásil Milan Roman a svoj pohľad nasmeroval na osobne prítomného ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho, čo vyvolalo pobavenie v sále.Súčasťou programu bola slávnostná prezentácia príležitostného hárčeka známok. Nápadito šachovými figúrkami, ktoré boli zo spodnej strany účelovo upravené, hárček opečiatkovali Ján Plachetka a zástupkyňa nastupujúcej generácie: 17-ročná Lucia Ševčíková, v auguste bronzová na ME mládeže v Prahe v rapid šachu vo vekovej kategórii U18.Limitované vydanie sa skladá z ôsmich známok, každá má hodnotu 1,2 eura. Cenina obsahuje aj popisy, logo SŠZ a okrem unifikovanej kupónovej časti šesť fotografií zo slovenskej šachovej minulosti i prítomnosti.Galavečeru cez deň predchádzala propagačná akcia v neďalekom nákupnom centre Avion Shopping Park. Ján Plachetka si zahral atraktívnu simultánku proti odvážnym vyzývateľom vrátane moderátora Pavla Michalku a konali sa aj dva turnaje s podporou od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.Päťkolovú súťaž "SŠZ 100 mládež" v rapid šachu so 45 účastníkmi do 18 rokov vyhral Jozef Benci z KŠN Bratislava. V dotovanej open kategórii pod názvom "SŠZ 100 blesk" v ešte dynamickejšej verzii blitz na 9 kôl tzv. švajčiarskym systémom sa medzi 78 aktérmi presadil Tomáš Béreš z NŠK Nitra. Okrem prémie 100 eur (ako aj 2. – 5. v konečnom poradí) vyplývajúcej zo storočnice získal šampiónsky pohár.Ján PlachetkaInformačný servis