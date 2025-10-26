Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

26. októbra 2025

Harrisová nie je hotová s americkou politikou. Naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky


Bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová v sobotu v britskom televíznom rozhovore naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky. Harrisová, ktorá ...



aptopix_harris_book_tour_26568 676x451 26.10.2025 (SITA.sk) - Bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová v sobotu v britskom televíznom rozhovore naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky. Harrisová, ktorá nahradila Joea Bidena ako demokratická kandidátku v prezidentských voľbách 2024, no prehrala s Donaldom Trumpom, povedala pre BBC, že sa ešte nerozhodla, či sa o Biely dom opäť pokúsi.


Šesťdesiatjedenročná Harrisová však zdôraznila, že nie je hotová s americkou politikou, a že jej mladé príbuzné určite za svojho života uvidia ženu na poste prezidentky.

"Celú svoju kariéru som žila život službe, je to vo mne, a existuje mnoho spôsobov, ako slúžiť," povedala Harrisová pre britského vysielateľa v rozhovore. "Ešte som sa nerozhodla, čo budem robiť v budúcnosti, okrem toho, čo robím teraz."

Tieto vyjadrenia sú najsilnejším náznakom, že by sa Harrisová mohla pokúsiť získať nomináciu Demokratickej strany na voľby v roku 2028. Rozhovor nasledoval po vydaní jej pamätí minulý mesiac, v ktorých tvrdila, že bolo "nezodpovedné" nechať Bidena kandidovať na druhé funkčné obdobie prezidenta. Tiež obvinila jeho tím v Bielom dome, že ju počas jej pôsobenia ako jeho zástupkyne nepodporoval.


Zdroj: SITA.sk - Harrisová nie je hotová s americkou politikou. Naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké prezidentské voľby Spojené štáty americké
