|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Demeter
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. októbra 2025
Harrisová nie je hotová s americkou politikou. Naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky
Bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová v sobotu v britskom televíznom rozhovore naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky. Harrisová, ktorá ...
Zdieľať
26.10.2025 (SITA.sk) - Bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová v sobotu v britskom televíznom rozhovore naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky. Harrisová, ktorá nahradila Joea Bidena ako demokratická kandidátku v prezidentských voľbách 2024, no prehrala s Donaldom Trumpom, povedala pre BBC, že sa ešte nerozhodla, či sa o Biely dom opäť pokúsi.
Šesťdesiatjedenročná Harrisová však zdôraznila, že nie je hotová s americkou politikou, a že jej mladé príbuzné určite za svojho života uvidia ženu na poste prezidentky.
"Celú svoju kariéru som žila život službe, je to vo mne, a existuje mnoho spôsobov, ako slúžiť," povedala Harrisová pre britského vysielateľa v rozhovore. "Ešte som sa nerozhodla, čo budem robiť v budúcnosti, okrem toho, čo robím teraz."
Tieto vyjadrenia sú najsilnejším náznakom, že by sa Harrisová mohla pokúsiť získať nomináciu Demokratickej strany na voľby v roku 2028. Rozhovor nasledoval po vydaní jej pamätí minulý mesiac, v ktorých tvrdila, že bolo "nezodpovedné" nechať Bidena kandidovať na druhé funkčné obdobie prezidenta. Tiež obvinila jeho tím v Bielom dome, že ju počas jej pôsobenia ako jeho zástupkyne nepodporoval.
Zdroj: SITA.sk - Harrisová nie je hotová s americkou politikou. Naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky © SITA Všetky práva vyhradené.
Šesťdesiatjedenročná Harrisová však zdôraznila, že nie je hotová s americkou politikou, a že jej mladé príbuzné určite za svojho života uvidia ženu na poste prezidentky.
"Celú svoju kariéru som žila život službe, je to vo mne, a existuje mnoho spôsobov, ako slúžiť," povedala Harrisová pre britského vysielateľa v rozhovore. "Ešte som sa nerozhodla, čo budem robiť v budúcnosti, okrem toho, čo robím teraz."
Tieto vyjadrenia sú najsilnejším náznakom, že by sa Harrisová mohla pokúsiť získať nomináciu Demokratickej strany na voľby v roku 2028. Rozhovor nasledoval po vydaní jej pamätí minulý mesiac, v ktorých tvrdila, že bolo "nezodpovedné" nechať Bidena kandidovať na druhé funkčné obdobie prezidenta. Tiež obvinila jeho tím v Bielom dome, že ju počas jej pôsobenia ako jeho zástupkyne nepodporoval.
Zdroj: SITA.sk - Harrisová nie je hotová s americkou politikou. Naznačila, že by sa mohla opäť uchádzať o post prezidentky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump spolupodpísal prímerie medzi Thajskom a Kambodžou, s krajinami uzavrel aj významné obchodné dohody
Trump spolupodpísal prímerie medzi Thajskom a Kambodžou, s krajinami uzavrel aj významné obchodné dohody
<< predchádzajúci článok
Vyjednávači Afganistanu a Pakistanu sa stretli v Istanbule, cieľom rokovania je trvalé prímerie na hranici
Vyjednávači Afganistanu a Pakistanu sa stretli v Istanbule, cieľom rokovania je trvalé prímerie na hranici