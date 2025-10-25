Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

25. októbra 2025

Vyjednávači Afganistanu a Pakistanu sa stretli v Istanbule, cieľom rokovania je trvalé prímerie na hranici


Vyjednávači z Afganistanu a Pakistanu sa v sobotu stretávajú v Istanbule, aby riešili bezpečnostné otázky a ustanovili trvalé prímerie pozdĺž spoločnej hranice po nečakane intenzívnych a krvavých bojoch. ...



afghanistan_73410 2a82510a07d44f9589ca550697afc4f7 676x451 25.10.2025 (SITA.sk) - Vyjednávači z Afganistanu a Pakistanu sa v sobotu stretávajú v Istanbule, aby riešili bezpečnostné otázky a ustanovili trvalé prímerie pozdĺž spoločnej hranice po nečakane intenzívnych a krvavých bojoch. Konflikt, ktorý si vyžiadal desiatky obetí vrátane civilistov, začal pred dvoma týždňami po explóziách v centre Kábulu, ktoré Taliban pripísal svojmu pakistanskému susedovi, čo viedlo k odvetnej ofenzíve na hraniciach.

Zlyhanie prímeria


Islamabad sľúbil silnú reakciu a vykonal „presné údery“ proti ozbrojeným skupinám na afganskom území, ktoré sú jadrom sporu, uviedli bezpečnostné zdroje. Po ďalších bojoch, ktoré si vyžiadali obete na životoch vojakov aj civilistov, obe strany vyhlásili počiatočné 48-hodinové prímerie, ktoré však po dvoch dňoch zlyhalo, pričom Kábul obvinil Islamabad.

Druhé prímerie sa zrodilo v nedeľu po rokovaniach v Dohe za sprostredkovania Kataru a Turecka, ktoré sa zdá, že platí, hoci podmienky zostávajú nejasné. Na sobotňajších rokovaniach sa očakáva, že vyjednávači podrobne predstavia mechanizmy na zabezpečenie návratu stability, ktoré boli oznámené v Dohe.

Bezpečnostné otázky


Pre Taliban je cieľom zabezpečiť územnú celistvosť Afganistanu. Zatiaľ čo Islamabad chce, aby rokovania riešili „hrozbu terorizmu vychádzajúceho z afganského územia smerom do Pakistanu“, uviedol hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí Tahir Hussain Andrabi. Bezpečnostné otázky sú jadrom opakujúcich sa bilaterálnych napätí.

Islamabad opakovane obviňuje Afganistan z „poskytovania útočiska“ skupinám, ktoré považuje za teroristické, najmä Pakistanskému Talibanu (TTP), čo Kábul popiera. Islamabad požaduje, aby Taliban „znovu prevzal kontrolu“ nad bojovníkmi na afganskom území, čo je podľa analytika Ibraheema Bahissa z International Crisis Group kľúčové pre rokovania v Istanbule.

Rokovanie v Istanbule bude veľmi dôležité, pretože tam sa dohodnú mechanizmy, ktoré umožnia Pakistanu riešiť obavy, keď sa domnieva, že protipakistanské prvky v Afganistane konajú proti Pakistanu,“ povedal Bahiss pre AFP.

Eskalácia konfliktu


Takéto mechanizmy by mohli zahŕňať zdieľanie spravodajských informácií o ozbrojených skupinách, napríklad Pakistan by poskytol súradnice podozrivých bojovníkov TTP a Afganistan by mal proti nim zasiahnuť namiesto toho, aby Pakistan vykonával údery. Bahiss však priznal, že nie je príliš optimistický, že technické mechanizmy vyriešia základné príčiny eskalácie konfliktu.

Pred poslednými stretmi bol Pakistan najväčším podporovateľom Talibanu, ktorý mu poskytoval strategickú hĺbku v konflikte s Indiou. Dva týždne pred eskaláciou, ktorá začala explóziami v Kábule, sa Talibanov minister zahraničných vecí nečakane stretol v Indii. Turecko zatiaľ nepotvrdilo žiadne podrobnosti o sobotňajšom stretnutí, okrem vyjadrenia podpory spoločnému rozhodnutiu v Dohe „zriadiť mechanizmy na posilnenie mieru a stability“ a záväzku „pokračovať v podpore týchto snáh“.


Zdroj: SITA.sk - Vyjednávači Afganistanu a Pakistanu sa stretli v Istanbule, cieľom rokovania je trvalé prímerie na hranici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: indicko-pakistanský konflikt Taliban
