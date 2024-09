Harrisová oslovuje liberálno-demokratický tábor voličov, Trump je silný medzi národovcami. Koho by si zvolili Slováci?

Harrisová má podporu najmä medzi ženami

Koho by si zvolili v Česku?

12.9.2024 (SITA.sk) - Ak by v amerických voľbách volili Slováci, za prezidentku by si zvolili kandidátku Demokratickej strany Kamalu Harris . Od voličov by získala podporu 59 percent. Kandidáta Republikánov Donalda Trumpa by volilo 41 percent Slovákov.Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research , ktorý realizovala online cez Slovenský národný panel od 5. do 9. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 001 respondentov.Kamala Harris má väčšiu podporu predovšetkým medzi ženami, obyvateľmi najväčších miest a medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním. Približne sedem z desiatich Slovákov vedelo, koho by v amerických voľbách podporili. Pre jedného z desiatich Slovákov nie je ani jeden z kandidátov prijateľný a takmer pätina populácie nevie, komu by dala hlas.Trump je silný medzi národovcami, Harris oslovuje liberálno-demokratický tábor voličov. Podpora amerických kandidátov kopíruje rozloženie voličov medzi domácimi politickými subjektmi. Kamala Harris má väčšinovú podporu u voličov strany Demokrati Kresťanskodemokratického hnutia , hnutia Progresívne Slovensko aj strany Sloboda a Solidarita Trump je silný medzi podporovateľmi Smeru-SD Republiky . Podporovatelia koaličného Hlasu-SD sú však menej rozhodní – polovica z nich by dala hlas Trumpovi, polovica Harris. Rovnako by volili aj podporovatelia opozičného hnutia Slovensko Aj v susednom Česku by si zvolili za prezidentku kandidátku Demokratickej strany Kamalu Harris. Miera podpory oboch kandidátov sa však medzi Čechmi a Slovákmi mierne líši. U Čechov by bolo víťazstvo Harris viac presvedčivé.Kým na Slovensku by získala 59 percent hlasov, v Čechách by ju volilo takmer 70 percent opýtaných. Trump má medzi Slovákmi väčšiu podporu – hlas by mu dalo 41 percent Slovákov, v Česku 31 percent účastníkov prieskumu.Slovákom stačia len základné informácie o amerických voľbách. Aktívne sa o ne zaujíma 17 percent populácie, 44 percent vie, že americké voľby budú, ale o väčšie detaily sa nezaujíma. Štvrtina populácie priznáva, že ich americké voľby vôbec nezaujímajú a 15 percent populácie nevie, že v USA si čoskoro budú voliť svojho prezidenta.