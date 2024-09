Štát musel za prieťahy v konaní vyplatiť vyše 350-tisíc eur, podľa Kosovej to súvisí s nedostatkom personálu

Tristo spisov na sudcu

Následok novej súdnej mapy

12.9.2024 (SITA.sk) - Za prvý polrok roku 2024 bolo na základe nálezov Ústavného súdu SR potrebné vyplatiť na zadosťučinení pre prieťahy v konaní ich účastníkom sumu 356 600 eur a na trovách konania musel štát vynaložiť sumu vyše 84 000 eur. Upozornila na to predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová . Situáciu pritom dáva do súvisu s nedostatkom personálu na súdoch.„Je zlyhaním štátu, že napriek deklarovaným benefitom novej súdnej mapy má jeden sudca v oddelení vyše tristo spisov, čo nie je v ľudských silách vybavovať bez prieťahov. Je nemysliteľné, aby sudca nemal ani len svoju asistentku či vyššieho súdneho úradníka,“ vyhlásila Kosová.Poukázala pritom na prípad Mestského súdu Bratislava IV. Ten prevzal v júni 2023 400-tisíc spisov z bývalých bratislavských okresných súdov. Pokiaľ ide o nevybavené spisy, na jedného sudcu v priemere k 31. augustu podľa Kosovej pripadá 331 spisov.Za prvý polrok roku 2024 prišlo na daný súd 8678 nových podaní, pričom za toto obdobie sudcovia vybavili 10 489 spisov. Pod mestský súd pritom patrí 62 notárskych úradov v celej Bratislave. Šéfka súdnej rady pripomenula aj fakt, že sudcovia a administratíva Mestského súdu Bratislava IV pracujú v dvoch budovách v Petržalke a Dúbravke, ktoré sú kapacitne a technicky nevyhovujúce.„Je nevyhnutné, aby sudcovia a zamestnanci mali čo najskôr dôstojné podmienky na svoju prácu. Kapacita obidvoch budov mestského súdu je už teraz prekročená o päťdesiat osôb, pričom na súde z pôvodne plánovaného počtu 69 sudcov je vo výkone 55 sudcov a je neobsadených takmer 30 miest justičných zamestnancov,“ uviedla Kosová.Ako ďalej povedala, na výberové konanie na 10 zamestnaneckých miest je prihlásená jedna osoba. „Je to veľmi zlá bilancia a neutešený následok novej súdnej mapy,“ dodala Kosová.