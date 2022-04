HARTMANN – RICO uvádza na trh veselé náplasti Cosmos Mr. Wonderful

HARTMANN – RICO

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Spojením značky COSMOS so svetovo úspešným dizajnom Mr. Wonderful vznikla novinka na trhu starostlivosti o drobné poranenia - vodeodolné hypoalergénne náplasti so štýlovou grafikou.Grafický koncept Mr. Wonderful úspešne oslovuje zákazníkov po celom svete. Je známy svojou hravosťou a ako uvádzajú jeho zakladatelia, ich cieľom je šíriť radosť a zábavu. Preto tento koncept použil celý rad svetových značiek a výrobcov.Výsledkom spolupráce je Cosmos Mr. Wonderful, škatuľka so 16 náplasťami s veselými motívmi a vlastnosťami, ako sú šetrnosť k pokožke a vodeodolnosť.Náplasti Cosmos Mr. Wonderful patria k zdravotníckym prostriedkom určeným na ochranu drobných poranení pred nečistotami. K dispozícii sú v lekárňach a drogériách. HARTMANN – RICO má dlhodobú skúsenosť s liečbou a ošetrovaním rán, prevenciou rizík spojených s infekciou a podporou pacientov trpiacich na inkontinenciu. Na slovenský trh dodáva tisíce produktov pre zdravotníkov aj koncových spotrebiteľov. Tento rok pripravuje niekoľko inovatívnych produktových noviniek.Spoločnosť HARTMANN – RICO a.s. patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok a hygienických výrobkov v Českej republike. Vznikla v roku 1991 vstupom spoločnosti PAUL HARTMANN AG do vtedajšieho štátneho podniku Rico vo Veverskej Bítýške. Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny HARTMANN so sídlom v nemeckom Heidenheime. Viac ako 25 rokov pôsobí aj na Slovensku. HARTMANN - RICO zamestnáva v Českej republike a na Slovensku viac ako 1 600 ľudí.Informačný servis