Zelenskyj odňal vojenskú hodnosť dvom generálom, obvinil ich zo zrady

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom prejave zverejnenom vo štvrtok večer oznámil, že dvom generálom, ktorých nazval "antihrdinami", pretože podľa jeho slov zradili vlasť, odobral vojenskú hodnosť. Zelenského vyjadrenia citovala televízia CNN.





Zelenskyj: Očakávame zintenzívnenie bojov na východe Ukrajiny

"Dnes padlo ďalšie rozhodnutie týkajúce sa antihrdinov. Nemám teraz čas zaoberať sa všetkými tými zradcami. Avšak postupne budú všetci potrestaní," povedal Zelenskyj.Jeho rozhodnutie sa vzťahuje na bývalého šéfa hlavného oddelenia pre vnútornú bezpečnosť Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Andrija Olehovyča Naumova a bývalého šéfa úradu SBU v Chersonskej oblasti Serhija Oleksandrovyča Kryvoručka."Vojaci z radov vyšších dôstojníkov, ktorí sa nerozhodli, kde je ich vlasť, ktorí porušujú vojenskú prísahu oddanosti ukrajinskému ľudu pokiaľ ide o ochranu nášho štátu, jeho slobody a nezávislosti, budú nevyhnutne zbavení vyšších vojenských hodností," vyhlásil Zelenskyj.

Ruská armáda sa sťahuje z oblastí na sever od ukrajinskej metropole Kyjev, z okolia Černihivu a Sumskej oblasti, uviedol v noci na piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že očakáva zintenzívnenie bojov na východe Ukrajiny, najmä v regióne Donbas. TASR tieto informácie prevzala od denníka The Guardian.



"Na sever od Kyjeva, smerom na Černihiv a v Sumskej oblasti pokračuje vyháňanie okupantov," povedal Zelenskyj prostredníctvom videopríhovoru. Ruská armáda si podľa ukrajinského prezidenta uvedomuje, že v týchto regiónoch nedokáže bojovať s takou intenzitou, ako v prvej polovici marca.



"Musíme si však uvedomiť, že pre ruskú armádu je to súčasť jej taktiky... Poznáme ich plány. Vieme, čo plánujú a čo robia," zdôraznil Zelenskyj. Situácia na juhu a východe Ukrajine je podľa Zelenského aj naďalej "veľmi ťažká", pričom ruské jednotky sa "v Donbase, v Mariupole a v smere na Charkov" pripravujú na "veľké útoky."



Ukrajinský prezident informoval svojich krajanov aj o pokračujúcom diplomatickom úsilí Kyjeva, v rámci ktorého sa prihovoril parlamentom v Austrálii, Holandsku a Belgicku.



"Cítil som úplnú podporu. Čakám na konkrétne kroky. Vyzval som na prísnejšie sankcie voči Rusku. Musíme vyvíjať tlak na agresora, kým sa agresia neskončí," vysvetlil.



Zelenskyj vo štvrtok hovoril s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom o protiruských sankciách, ekonomickej pomoci aj európskom smerovaní Ukrajiny.



Prezident tiež vo štvrtok telefonoval so svojim tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom, pričom sa rozprávali najmä o ďalších možných mierových rozhovoroch v Turecku či o "vytvorení efektívneho systému bezpečnostných záruk" pre Ukrajinu.



Vysoký predstaviteľ amerického ministerstva obrany vo štvrtok upozornil, že Kyjev je napriek odsunu ruských jednotiek aj naďalej vystavený vysokému riziku ruských náletov. Za uplynulých 24 hodín sa počet bojových letov údajne "výrazne zvýšil", tvrdí nemenovaný predstaviteľ. Ruské tvrdenia o deeskalácii označil za "peknú rétoriku", avšak realita je podľa neho taká, že "Kyjev je stále veľmi ohrozený."