Haščák vylučuje, že by obsah jeho telefónu mohol byť podkladom pre trestné stíhanie

Politické zneužívanie a zaistenie telefónu

Vytváranie hmly okolo možných únikov

26.9.2023 (SITA.sk) - Podnikateľ Jaroslav Haščák kategoricky vylučuje, že by obsah jeho telefónu zaisteného políciou v roku 2020 mohol byť podkladom pre dôvodné začatie akéhokoľvek trestného stíhania.Uvádza sa to v stanovisku, ktorým jeho obhajoba reaguje na medializované informácie, podľa ktorých sa polícia zaoberá informáciami získanými z telefónu v rámci trestných konaní a operatívneho preverovania.Haščák zároveň podľa svojho advokáta Martina Škublu vyjadruje pohoršenie nad politickým zneužívaním polície pár dní pred parlamentnými voľbami. Národná kriminálna agentúra zaistila finančníkov telefón začiatkom decembra 2020 v trestnej veci „Arpáš“. „Nakoľko mu telefón zaistila nezákonne a musela sa za to aj ospravedlniť, na jeseň 2021 mu telefón formálne vrátila. Fakticky ho však hneď zaistila v tzv. trestnej veci „Gorila“," uviedol Škubla. Podnikateľ podľa neho v tejto veci podal sťažnosť, Úrad špeciálnej prokuratúry však o nej doteraz nerozhodol.Škubla tiež zdôraznil, že obhajoba Haščáka očakávala, že pre NAKA bude otázkou cti razantne odmietnuť, že k úniku informácií o obsahu telefónu podnikateľa nemohlo dôjsť z jej vlastných radov.„NAKA sa však nebola schopná od týchto podozrení dištancovať, naopak, odkázala na Úrad inšpekčnej služby, do ktorého pôsobnosti preverovanie únikov z vyšetrovacích spisov patrí," skonštatoval advokát.Tým ale podľa neho polícia potvrdila, že politické zneužívanie zaistenia telefónu Haščáka a vytváranie hmly okolo možných únikov jeho obsahu na verejnosť nie je vylúčené.„Takouto komunikáciou však NAKA za toto politické zneužívanie preberá plnú zodpovednosť, osobitne ak sa tak deje krátko pred parlamentnými voľbami," dodal Škubla.