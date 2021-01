Haščákovi právnici chystajú trestné oznámenie smerované hlavne šéfke vyšetrovacieho tímu Gorila

Údajne mali disponovať informáciami z polície

Sú pripravení poskytnúť vysvetlenie

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Právni zástupcovia Jaroslava Haščáka pripravujú trestné oznámenia aj podnet na inšpekciu. V tlačovej správe to uviedol Martin Škubla, advokát spoločnosti, ktorá Jaroslava Haščáka zastupuje. Advokáti pripravujú viacero podaní na Úrad inšpekčnej služby z dôvodu úniku informácií z vyšetrovacieho spisu a ďalších spisov, zneužívanie právomoci verejného činiteľa či ohováranie.Trestné oznámenia a podania budú smerované hlavne voči vyšetrovateľke Martine Babacsovej , ktorá je šéfkou vyšetrovacieho tímu Gorila. Dôvodom podaní majú byť články publikované na portáli Aktuality.sk a Denníku N.Právni zástupcovia bývalého šéfa spoločnosti Penta odmietajú publikované tvrdenia o tom, že pri prehliadke spoločnosti verbálne napádali vyšetrovateľov či ich zastrašovali. Tvrdenia oboch médií označili za „hrubo manipulatívne, zavádzajúce a lživé“.„Napríklad zásadne odmietame to, že by sme vyšetrovateľom podľa uvedených článkov vyčítali: ‚veď vieš, že vždy nás informovali‘. Babacsová tieto poznámky vyhodnocuje tak, že z nich vyplýva, že v minulosti disponovali predstavitelia Penty informáciami z prostredia polície vrátane utajovaných skutočnosti. Ide o hrubé skreslenie skutočnosti a lživé obvinenie právnych zástupcov,“ uviedol Škubla.Dodal, že ak sa potvrdí, že vyšetrovateľka podala voči správaniu právnych zástupcov Jaroslava Haščáka podnet na Slovenskú advokátsku komoru (SAK), právnici bývalého šéfa Penty sú pripravení SAK poskytnúť stanovisko a vysvetlenie k celej veci.Jaroslava Haščáka zatkla Národná kriminálna agentúra (NAKA) 1. decembra 2020. Vyšetrovateľ ho obvinili z trestných činov legalizácie príjmov z trestnej činnosti a korupcie. Špecializovaný trestný súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní, voči ktorému podal Haščák sťažnosť. Najvyšší súd jeho sťažnosti vyhovel a 7. januára rozhodol, že obvinený bude stíhaný na slobode.