Rakúsko zavádza povinnú elektronickú registráciu, opatrovatelia nemusia ísť do karantény

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pre cestujúcich, ktorí vstupujú na územie Rakúska, je od piatka 15. januára povinná elektronická registrácia. V rámci nej je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, dátum vstupu a odchodu, krajinu, z ktorej občan cestuje, miesto pobytu počas posledných desiatich dní pred vstupom a lekárske potvrdenie.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Ako ďalej priblížil rezort diplomacie, vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musia občania predložiť pri kontrole po prekročení hranice s Rakúskom. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané. Výnimky z povinnosti registrácie platia pre pendlerov, tranzit a aj pre občanov, ktorí vstupujú do Rakúska z osobitných a rodinných dôvodov.Zároveň je povinná desaťdňová karanténa pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenskej republiky. MZVEZ SR dopĺňa, že povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska na základe preukázania sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu na COVID-19.Povinnú karanténu nemusia absolvovať opatrovatelia pracujúci v 24-hodinových turnusoch v rodinách, sezónni pracovníci či osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ich sprevádzajúce osoby. Tieto kategórie sú však povinné sa pri vstupe do Rakúska preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín.Preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 a podstúpiť karanténu nemusia pendleri, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou zo SR do Rakúska a pendleri študujúci prezenčne na vysokých školách a univerzitách.Ďalej pendleri z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera, ktorí tranzitujú cez Rakúsko, pendleri smerujúci z Rakúska či príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci. Zároveň ani vstupujúci do krajiny z dôvodov jednorazového neodkladného výkonu práce či vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti.