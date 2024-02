Hasiči a záchranári dostali 35 nových áut a 16 štvorkoliek, majú im pomôcť najmä v ťažko dostupnom teréne (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.2.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra odovzdalo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru 35 nových áut typu crossover a takisto 16 terénnych štvorkoliek pre využitie v rámci modulu Pozemného hasenia lesných požiarov najmä v ťažko dostupnom teréne.Ako ďalej rezort informoval, techniku obstarali v rámci projektu Posilnenie intervenčných kapacít integrovaného záchranného systému Ministerstva vnútra SR. V rámci tohto projektu majú hasiči obdržať celkovo 130 áut určených pre služobné zásahy na Slovensku, ako aj na pomoc v zahraničí.Celková hodnota nových áut Kia XCeed 1,5 T -GDi A7 predstavuje 967 470 eur. Štvorkolky Can Am Outlander Max XT - P 1000 MY23 zase vyšli na 419 106 eur.„Z doterajších skúseností vyplýva, že štvorkolky v HaZZ majú svoje opodstatnenie a vďaka ich prejazdnosti v ťažkých podmienkach sú využiteľné pri všetkých typoch zásahov, ako povodne, kalamity či lesné požiare, a to vo všetkých fázach zásahovej činnosti - pri prieskume, monitorovaní situácie, preprave zasahujúcich jednotiek a materiálu, záchrane osôb, lokalizačných a likvidačných prácach," uviedlo ministerstvo vnútra.Rezort doplnil, že stroje dokážu ušetriť množstvo energie a síl zasahujúcich hasičov a sú preto vhodným doplnením techniky na hasičských staniciach.