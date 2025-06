Hasiči budú dostávať vyšší príplatok za pohotovosť, ministerstvo vnútra tým chce eliminovať súdne spory

12.6.2025 (SITA.sk) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru budú dostávať vyšší príplatok za pohotovosť. Schválila to vo štvrtok vláda na návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ). Výška peňažnej náhrady za určenú služobnú pohotovosť sa má upraviť z 15 a 30 percent na 50 a 100 percent. Vláda zároveň schválila, že návrh sa bude v parlamente prerokovávať v skrátenom legislatívnom konaní.Cieľom je eliminácia v súčasnosti prebiehajúcich súdnych sporov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s prekračovaním 48-hodinového priemerného týždenného služobného času. V súčasnosti sa totiž do tohto času nezarátava služobná pohotovosť v mieste výkonu štátnej služby, ako to vyžaduje európska legislatíva.„Sleduje sa tým zníženie hospodárskych škôd vznikajúcich Slovenskej republike z dôvodu prebiehajúcich či možných súdnych konaní, ako aj zabránenie hroziacich škôd spočívajúcich v potenciálnych pokutách zo strany Európskej komisie . Zároveň sa sleduje aj odstránenie nespokojnosti príslušníkov s finančným ohodnotením služobnej pohotovosti, ktorá sa návrhom zákona zvyšuje, pričom dlhodobo pretrvávajúca nespokojnosť príslušníkov a trvajúce súdne spory môžu negatívne vplývať aj na bezpečnosť," uvádza sa v predkladacej správe. Ďalším cieľom návrhu je aj čiastočné dorovnanie nárokov hasičov s príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov.Zákon by mal nadobudnúť účinnosť