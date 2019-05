HASIČI: Dorastenci vyhrali ploskačku, čaká na nich v zbrojnici

Hasičskú zbrojnicu v obci Jasová v okrese Nové Zámky čaká rekonštrukcia. Obec na ňu koncom minulého roka získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR, jej cieľom je rozšírenie priestorov zbrojnice. Na snímke nové hasičské auto v Jasovej 26. mája 2019. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Jasová 26. mája (TASR) – Hasičskú zbrojnicu v obci Jasová v okrese Nové Zámky čaká rekonštrukcia. Obec na ňu koncom minulého roka získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR, jej cieľom je rozšírenie priestorov zbrojnice.povedala predsedníčka Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Jasovej Angelika Jávorková. Podľa jej slov je súčasná zbrojnica už treťou zbrojnicou v obci, postavená bola svojpomocne v rokoch 1967 až 1969.História DHZ v Jasovej siaha do roku 1912, keď prišiel s myšlienkou založiť dobrovoľný hasičský zbor Anton Habara. Po ukončení prvej svetovej vojny sa zbor rozpadol, svoju činnosť obnovil v roku 1932.skonštatovala Jávorková.Dobrovoľný hasičský zbor v Jasovej so 40 členmi patrí k najaktívnejším v regióne. Pravidelne sa zapája do pohárových súťaží, od roku 2011 organizuje v obci nočnú spomienkovú súťaž.podotkla Jávorková. Do súťaží sa zapájajú aj dorastenci, ktorých si jasovskí hasiči vychovávajú.potvrdila predsedníčka DHZ.Dorastenci získali na rôznych súťažiach nielen niekoľko pohárov, ale aj kurióznu výhru – 'ploskačku' s alkoholom.zasmiala sa Jávorková nad netradičnou trofejou.Dobrovoľní hasiči z Jasovej najčastejšie zasahujú pri požiaroch, kalamitách, povodniach, ale aj pri autonehodách. K dispozícii majú vlastné požiarne vozidlo Iveco Daily a protipovodňový vozík.opísala aktivity dobrovoľných hasičov Jávorková, ktorá pracuje aj ako krčmárka. Tvrdí, že chlapi v krčme majú pre jej prácu v DHZ pochopenie.skonštatovala jedna z dvoch žien – veliteliek Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) v Nitrianskom kraji.